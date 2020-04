Quando esce Vis a Vis – Data Ufficiale

Quando esce Vis a Vis? La data è per il 20 aprile in Spagna ma per il rilascio sulla piattaforma Netfix non è ancora disponibile nessun tipo di indicazione. Andata in onda per la prima volta nel 2015, ha trasmesso un totale di 40 episodi. Un prodotto di grande successo, dalla produzione iberica. Dopo La casa di carta ha intrattenuto ed interessato gli spettatori con Vis a Vis.

Il produttore e sceneggiatore della serie hai iniziato la sua carriera come giornalista e solo nella metà degli anni Novanta ha deciso di dedicarsi alla televisione. Ha prodotto due serie tv spagnole che possiamo definirle tra le più seguite di sempre: La casa di carta e Vis a Vis. In poco tempo è diventata una serie spagnola davvero seguitissima ovunque.

Quello che ha certamente colpito lo spettatore è la capacità di raccontare le storie dei personaggi, creando una trama sempre ricca con colpi di scena. Questo ha fatto sì che lo spettatore rimanesse incollato per seguire tutto quello che poi sarebbe stato l’evolversi della storia.

Vis a Vis di cosa parla

Macarena è la protagonista di Vis a Vis, una donna giovane che viene indotta a commettere dei reati. È proprio all’interno dell’azienda in cui lavora che inizia a commettere i primi crimini di manipolazione appropriazione indebita. Non passa molto tempo che viene scoperta e accusata. 4 reati fiscali che la portano ad essere reclusa all’interno della prigione di Cruz del Sur.

In questa nuova condizione si trova di fronte a delle detenute e a uno shock emotivo. Sa bene che la sua vita no potrà più tornare ad essere quella di un tempo. Zulema è la prima detenuta da tenere a bada. Lei sa bene che la sua vita non sarà poi così semplice e considerando la pena di sette anni le conviene trovare un giusto approccio. Deve rendersi conto che questa è la sia vita reale e che deve accettare condizioni che ci sono. La sua famiglia, nel frattempo, si trova coinvolta nel seguire una grande quantità di soldi nascosti.

Le vicende sono quelle delle giornate che vivono le detenute. Macarena si mostra dapprima in difesa e incapace di reagire e di far del male. Inizia però adesso la sua trasformazione per cercare di sopravvivere. Non può certo tirarsi indietro se vuole sopravvivere.

Uscita Vis a Vis: anticipazioni e curiosità

Se i fan erano ansiosi di vedere la quinta serie, pare sia stato annunciato che non ci sarà. Sarà sostituita con un nuovo progetto spin off Vis a Vis el Oasis. Otto episodi che narrano uno sguardo sulla vita di Maca e Zulema.

Nelle ultime puntate le detenute hanno preso il controllo del carcere. Il tentativo di rivolta di Sandoval era quello di voler trasferire Sole da Cruz del Norte. Sono loro a prendere in ostaggio gli ufficiali della prigione. Sandoval cerca di scappare.

Maca va in cerca di Rizos. Ma è stato chiuso in isolamento. Le forze dell’ordine intenti preparano un assalto alla prigione. A pagarne per prima le conseguenze è Sandoval. E, dopo una serie di eventi le due nemiche Macarena e Zulema, sono diventate finalmente amiche.