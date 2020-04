Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 17 Aprile 2020

Buongiorno e benvenuti alla rubrica stasera in tv. Anche questa sera numerosi film e programmi interessanti. Andiamo a vedere la programmazione Mediaset di questo venerdì 17 Aprile.

Programmazione tv – Rete4 & Canale5 – 17 Aprile

Su Rete4, andrà in onda il programma crime più targato Mediaset, Quarto Grado, condotto da Gianluigi Nuzzo e Alessandra Viero.Canale5 alle 21.20 trasmetterà la commedia italiana del 2019 Puoi Baciare Lo Sposo, con protagonista Salvatore Esposito, Jenny Savastano di Gomorra.Nel film,Antonio chiede a Paolo, con cui vive a Berlino, di sposarlo ma arriva il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio.

Programmazione tv – Italia1 – 17 Aprile

Su Italia1, torna la saga dedicata ai vampiri di Twilight, con il secondo capitolo intitolato New Moon.Uno sfortunato evento occorso durante la festa per il diciottesimo compleanno di Bella porterà Edward e i suoi familiari ad andare via da Forks, per proteggere la ragazza.

Programmazione tv – La5 & Canale20 – 17 Aprile

Su La5, andrà in onda la commedia americana Miss Detective.Gracey Hart (Sandra Bullock) è un agente F.B.I. con un carattere da maschiaccio in un corpo da favola. Quando si viene a scoprire che un gruppo di terroristi vuole sabotare il concorso di Miss America, Gracie è l’unica tra gli agenti in servizio a potersi infiltrare e passare credibilmente per un’aspirante Miss.Mentre su Canale20, alle 21.20 ci sarà il film di fantascienza Pilth Black.