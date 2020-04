Ciao Darwin – Belli contro Brutti – Chi ha vinto?

By

Ciao Darwin – 18 Aprile. Andrà in scena questa sera una nuova puntata di Ciao Darwin. Si tratta logicamente di una replica che viene mandata in onda durante l’emergenza coronavirus e Mediaset ha scelto la puntata relativa alla sfida tra belli e brutti. Si tratta di una delle sfide più avvincenti dell’edizione di Ciao Darwin 8 che è condotta, come sempre, da Paolo Bonolis ed il fidatissimo Luca Laurentis.

Il capitano della squadra dei Belli è Youma Diakitè mentre la squadra dei Brutti sarà capitanata da Enzo Salvi. La sfida avrà inizio come sempre con la battaglia musicale. Da una parte i Belli si esibiranno, ovviamente, con la canzone Bella di Jovanotti mentre i Brutti porteranno in scena Piazza Grande di Lucio Dalla.

La sfida continua dunque con la macchina del tempo che questa sera vedrà i concorrenti nel mondo della Preistoria e successivamente vi sarà la sfida di coraggio. All’interno di un clima da ranch i concorrenti saranno trainati da un cavallo che correrà lungo un percorso infuocato. Quindi le sfide decisive saranno quelle del defilè e dei cilindroni.

Belli vs Brutti – Chi ha vinto?

Come abbiamo già detto all’inizio, la puntata di questa sera sarà una replica. Per cui se ti stai chiedendo chi ha vinto tra Belli e Brutti la risposta è la squadra capitanata dalla bellissima Youma Diakitè. La squadra dei Belli ha infatti vinto la sfida andata in onda durante Ciao Darwin 8.