CORONAVIRUS – Bollettino 18 Aprile – I dati di oggi – FOTO

Bollettino Coronavirus 18 Aprile. Anche oggi stiamo attendendo insieme a voi i nuovi dati ufficiali del contagio da coronavirus in Italia. La curva è ormai in discesa ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia dato che un singolo errore potrebbe far ripartire tutto da capo.

Secondo gli ultimi dati i contagi totali sono 172.434 I ricoveri invece sono 25.786, mentre in terapia intensiva si trovano 2.812 pazienti. La discesa di ricoverati e di pazienti in terapia intensiva fa ben sperare. Gli attuali positivi in tutta Italia sono 106.962. I morti sono invece 22.745 ed i guariti arrivano a 42.727.

Bollettino 18 Aprile – DATI UFFICIALI

In attesa dei nuovi dati vi proponiamo gli ultimi ufficiali in termine di tempo:

Lombardia 62.153 (+827, +1.3%: ieri erano stati +1.012)

Emilia Romagna 21.029 (+277, +1.3%: ieri +312)

Veneto 14.624 (+192, +1.3%: ieri +181)

Piemonte 18.229 (+539, +3%; ieri +556)

Marche 5.503 (+77, +1.4%; ieri +45)

Liguria 5.936 (+128, +2.2%; ieri +212)

Campania 3.807 (+38, +1%; ieri +99)

Toscana 7666 (+139, +1.8%; ieri +137)

Sicilia 2.535 (+34, +1.4%; ieri +43)

Lazio 5.232 (+121, +2.4%; ieri +143)

Friuli Venezia-Giulia 2.544 (+24, +1%; ieri +38)

Abruzzo 2.274 (+29, +1.3%; ieri +32)

Puglia 3.184 (+66, +2.1%; ieri +53)

Umbria 1.322 (+1, +0,1%; ieri +1)

Bolzano 2.224 (+40, +1.8%; ieri +35)

Calabria 971 (+15, +1.6%; ieri +28)

Sardegna 1.161 (+23, +2%; ieri +10)

Valle d’Aosta 958 (+11, +1.2%; ieri +20)

Trento 3.220; (+79, +2.5%, ieri +15)

Molise 236 (+6, +2.6%; ieri non era stato registrato nessun nuovo caso)

Basilicata 320 (+1, +0.3%; ieri non era stato registrato nessun nuovo caso)