Frasi dal vangelo – Le migliori di oggi – 18 aprile

Frasi del Vangelo. Ogni giorno vi proponiamo il Vangelo in frasi per dare a tutti la possibilità di poterlo conoscere e farlo conoscere. Vi offriamo alcune frasi del Vangelo del giorno per dire e raccontare la fede, la speranza e la carità del credente. Potete inviare queste frasi ai vostri amici e a quanti con voi condividono la fede. E’ un modo diversi di annunciare il Vangelo e di farlo conoscere in un tempo, l’attuale, fatto anche di attimi nei quali riflettere. Una frasi la potete inviare attraverso whatsapp ma anche via email o anche con un semplice sms. Fra i tanti pensieri che affollano ogni mattina la nostra mente vogliamo fare spazio a quelle frasi del Vangelo che possono dare luce al giorno e alla vita quotidiana.

Frasi del vangelo – Sabato – 18 Aprile