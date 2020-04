Madre Natura Ciao Darwin – Chi è Sara Vulinovic – Età, altezza e biografia – FOTO – 18 Aprile

Torna in tv questa sera Ciao Darwin con la replica della sfida tra Belli e Brutti ma come sempre a far parlare sarà Madre Natura che questa sera sarà Sara Vulinovic Zlatan. Durante la trasmissione condotta da Bonolis e Laurenti vi sarà infatti la magnifica Sara a fare da Madre Natura ed in questo articolo andremo a vedere chi è ma soprattutto le sue fotografie.

La puntata vedrà difronte i belli contro i brutti ed i capitani saranno Youma Diakitè ed Enzo Salvi. La serata sarà sicuramente resa ancora più piccante per la presenza di Sara Vulinovic che come abbiamo detto sarà Madre Natura.

Sara Vulinovic – Chi è

Non sono tante le informazioni su Sara Vulinovic ma ciò che è certo è che intanto è nata in Croazia anche se non si conosce la sua età. Inoltre la ragazza è alta 176 cm ed ha un fisico pazzesco. Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale abbiamo scoperto che è una grande turista molto appassionata anche dell’Italia. E’ stata spesso a Firenze, Milano e Roma.

Il suo fidanzato si chiama Tomas e questo lo si può scoprire proprio dal suo profilo Instagram. Sul social il suo nickname è sara_zlatan ed ha più di 35 mila followers.