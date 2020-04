Antonella Elia – Biografia – Chi sono genitori, sorella e compagno – FOTO INSTAGRAM

By

Antonella Elia è una conduttrice televisiva, showgirl ed attrice italiana. E’ nata a Torino nel 1963, precisamente l’1 Novembre. Oggi ha 56 anni ed è alta 1.68m. E’ la figlia di Enrico Elia, un avvocato torinese che è morto in un incidente stradale nel 1979. Si tratta dello stesso incidente che fece perdere la vita anche al calciatore Paolo Barison.

Oggi andremo a vedere alcune informazioni in più sulla vita privata di Antonella Elia. Innanzi tutto partiamo dal fatto che la donna non è sposata e soprattutto non ha figli. Aveva rivelato tempo fa, comunque, di aver avuto un aborto a 26 anni.

Antonella Elia – Genitori – Sorella – Compagno

Come abbiamo già anticipato poche righe qui sopra il padre di Antonella Elia era l’avvocato Enrico Elia. Lo stesso purtroppo morì in un incidente stradale che vide perdere la vita anche ad un calciatore: Paolo Barison. La tragedia avvenne nel 1979. La madre si chiama Paola ma il rapporto con la figlia, così come ha confermato anche la stessa Antonella, non è mai riuscito a decollare. Soprattutto dopo la morte del padre.

Antonella Elia non ha una sorella. Qualche tempo fa però su Instagram pubblicò una fotografia dove non sembrava quasi più lei ma una sorella gemella. Infatti scrisse proprio questo nella descrizione dell’immagina postata. “Mi volete conoscere? Sono la sorella gemella… quella intelligente!”.

Il fidanzato di Antonella Elia è Pietro Delle Piane. Si tratta di una persona che fin da giovane mostra una grandissima passione per l’arte e la recitazione. Sul suo profilo Instagram vanta più di 15 mila follower e spesso pubblica foro con Antonella Elia.

Antonella Elia – Foto su Instagram

Il profilo ufficiale di Antonella Elia su Instagram è @antonellaeliatv e conta quasi 170 mila follower. Pubblica quotidianamente gli scatti che la ritraggono durante la vita di ogni giorno. Qui di seguito trovate alcune fotografie e video.