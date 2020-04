L’Allieva 2 – Ecco tutto il cast

Torna in tv questa sera L’allieva su Rai 1 e lo fa con le repliche della seconda stagione. Infatti, come già è noto, sono state purtroppo interrotte le riprese della terza stagione a causa del coronavirus che non ha permesso di girare varie scene a causa dei vari decreti emanati dal Governo. La stessa situazione la sta vivendo attualmente anche la serie DOC che ha mandato in onda le prime quattro puntate mentre le ultime andranno in onda a Novembre.

Come abbiamo già detto va in scena questa sera la prima puntata della seconda stagione di L’allieva e vedrà Alice, giovane laureanda, a capire cosa realmente vuole fare nella sua vita. Dopo la morte di una sua persona piuttosto vicina, infatti, vuole iniziare ad intraprendere gli studi della medicina legale.

L’allieva 2 – CAST

Ma da chi è formato il cast dell’Allieva 2? Se anche tu come tante persone ti stai facendo questa domanda allora sei nel posto giusto dato che qui sotto troverai la lista dell’intero team che ha dato i natali alla serie televisiva.