L’Allieva – Alessandra Mastronardi – Figli e marito – Quali film ha fatto?

Torna stasera in tv su Rai 1 la serie «L’allieva 2». Vanno in onda due episodi della seconda serie, in replica. Il primo si intitola “Le ossa della principessa”, mentre il secondo “Il tempo di un battito”. La protagonista Alice Allevi è interpretata da Alessandra Mastronardi, un’allieva di medicina che appare indecisa sul suo futuro. Alice scopre che che la sua strada è la medicina legale e in questi percorso si imbatte in alcuni casi. Gli attori hanno dovuto sospendere le riprese della terza serie a causa del Covid -19. La messa in onda era stata programmata per l’autunno ma verrà rimandata al 2021. Nel frattempo i telespettatori possono rivedere la seconda stagione in prime time su Rai 1 proprio a partire da questa sera.

Il primo episodio che andrò in onda stasera, Le ossa della principessa, si svolge attorno ad una scoperta che avviene nei sotterranei di un’area archeologica. Vengono alla luce delle ossa umane e l’episodio ruota intorno a questo caso. Il tutto va avanti mettendo in mostra il rapporto complesso che passa tra Alice e il dottor Claudio Cofonrti interpretato da Lino Guanciale.

L’Allieva – Alessandra Mastronardi – Figli e marito

Alessandra Mastronardi è uno dei volti più amati del cinema italiano. E’ un’attrice riservata e apprezzata per il suo stile e i suoi abiti sempre perfetti. E’ nata a Napoli il 18 febbraio 1986, il papà è originario di Agnone, in provincia di Isernia, mentre la mamma napoletana. A soli 5 anni si trasferisce a Roma, dove consegue poi la maturità classica e si laurea in Lettere e filosofia a La Sapienza. Il suo amore per la recitazione si fa subito strada. E’ stata la protagonista di uno spot della Barilla nel 1996. Alessandra appare riservata anche nella sua vita sentimentale. L’ultima relazione è stata quella con Liam McMahon, attore irlandese, che aveva presentato al pubblico al Roma Fiction Festival. Oggi, invece, l’attrice sembrerebbe impegnata con Ross McCall, un attore scozzese che Alessandra ha conosciuto sul set e con il quale ci sarebbe stato immediatamente il colpo di fulmine. Un voto notti per aver interpretato un giovanissimo Freddie Mercury nel video dei Queen The Miracle.

L’Allieva – Alessandra Mastronardi – Quali film ha fatto?

Il ruolo che ha reso celebre Alessandra Mastronardi è stato quello di Eva Cudicini nella fiction italiana chiamata I Cesaroni. Diverse le sue partecipazioni al cinema dove la vediamo in famose pellicole come quella di Woody Allen del 2012, To Rome With Love. O ancora nella commedia di Giovanni Veronesi L’ultima ruota del carro e in Life di Corbijn accanto a Robert Pattinson. L’attrice è su Netflix recitando quale protagonista nella seconda stagione di Master of None. Ecco un elenco di film e fiction televisive che hanno visto la presenza della Mastronardi,.

Film

Il manoscritto di Van Hecken (1999)

La bestia nel cuore (2005)

Prova a volare (2007)

Una piccola storia (2007)

To Rome with Love (2012)

AmeriQua (2012)

L’ultima ruota del carro (2013)

Amici come noi (2014)

Ogni maledetto Natale (2014)

Life (2015)

Il turista (2017)

Titanium White (2017)

Ötzi e il Mistero del Tempo (2017)

L’agenzia dei bugiardi (2019)

TV