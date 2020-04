L’Allieva – Lino Guanciale – Figli e moglie – Quali film e serie TV ha fatto?

Lino Guanciale è il protagonista della fiction «L’Allieva 2» che stasera Rai 1 manderà in replica. Insieme ad Alessandra Mastornardi, Guanciale è il ‘terribile’ dottor Claudio Conforti che vive un amore meraviglioso con l’allieva ma anche complicato per l’arrivo dell’affascinante pm Sergio Einardi che nella fiction viene interpretato da Giorgio Marchesi. Un pm che cerca in tutti i modi di conquistare il cuore della giovane studentessa di medicina.

Saranno due gli episodi che andranno in onda stasera. Il primo, Le ossa della principessa, si svolge attorno ad una scoperta che avviene nei sotterranei di un’area archeologica quando vengono alla luce delle ossa umane. La storia ruota tutta intorno a questo caso e va avanti mostrando il rapporto complesso che passa tra Alice e il dottor Claudio Conforti. Nel secondo episodio, il tempo di un battito, Claudio e Alice continuano a vivere il loro amore quando Ambra scompare all’improvviso. La ragazza aiuta Claudio a gestire la situazione e la sua preoccupazione.

L’Allieva – Lino Guanciale – Figli e moglie

Lino Guanciale, 41 anni, è nato sotto il segno dei Gemelli il 21 maggio del 1979 ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. Medico il padre e insegnante la madre, Lino si diploma al liceo scientifico e si trasferisce a Roma per iscriversi alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università La Sapienza. Diventa un ottimo giocatore di rugby ed entra a far parte della Nazionale Under 16 e 19. Molla però tutto per iscriversi all’Accademia Nazionale D’Arte Drammatica di Roma, dove si diploma nel 2003. Già prima di concludere gli studi debutta nel mondo del cinema e nel 2000 ha una propria parte all’interno del film di Carlos Saura Io, Don Giovanni per poi prendere parte alle pellicole La Prima Linea e Vallanzasca – Gli Angeli Del Male.

L’Allieva – Lino Guanciale – Quali film e serie TV ha fatto?

Dopo diversi film e interpretazioni teatrali nel 2011 Guanciale debutta sul piccolo schermo televisivo prendendo parte alla serie tv targata Rai “Il Segreto Dell’Acqua”. Grazie a questa serie l’attore raggiunge la sua popolarità. Viene chiamato così a recitare in diverse serie televisive come Una Grande Famiglia, Che Dio Ci Aiuti, La Dama Velata, Non Dirlo Al Mio Capo, L’Allieva e La Porta Rossa.