Lucca su RAI 1 – Paesi che Vai – Ecco la puntata con Giacomo Puccini – 19 Aprile

Lucca su RAI 1 a Paesi che Vai. E’ andata in onda domenica 19 Aprile la puntata che ha visto protagonista di Paesi che vai la città di Lucca. Molto ben fatta e ben organizzata l’intera visita alla città che, come di consueto, è stata accompagnata da un personaggio illustre. Per l’occasione è stato Giacomo Puccini a seguire il conduttore Livio Leonardi.

Qui di seguito potrete vedere il video della puntata nel caso in cui non siate riusciti a vederla in diretta. Lo trovate sia su RaiPlay che, come già detto, anche qui sotto dove abbiamo inserito appunto il player della replica di Paesi che vai del 19 Aprile.

Lucca – Paesi che vai – 19 Aprile 2020