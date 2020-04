Maggie Civantos di Vis a Vis – Tutto su di lei – Età, altezza, figli, fidanzato e film

Maggie Civantos è un’attrice spagnola conosciuta da tutti per essere stata il personaggio di Macarena Ferreiro nella serie Vis a Vis. Oltre a questo ruolo ha interpretato anche Angeles Vidal in Le ragazze del centralino. La ragazza è figlia di una cantante e di un tecnico del suono ed il suo nome è stato scelto per ricordare il personaggio di Falcon Crest: Maggie Gioberti che veniva interpretata da Susan Sullivan.

Maggie Civantos – Vita privata

Maggie Civantos è nata il 28 Dicembre 1984 a Malaga, in Spagna. Per cui oggi ha 35 anni. Il suo segno zodiacale è il Capricorno ed è alta 171 cm. I suoi capelli sono biondi mentre gli occhi sono di colore marrone scuro.

Non vi sono grandi informazioni sul fidanzato di Maggie Civantos. Sembra infatti, secondo quanto si apprende dal web, che la ragazza sia single anche se corteggiata da diverse persone.

Maggie Civantos – Film

Diversi sono i film in cui Maggie Civantos ha partecipato. Tra questi ricordiamo Las Rublas e La chica de los cigarrillos. Come già detto invece nelle serie Netflix è conosciuta per Vis a Vis ma anche per Le ragazze del Centralino.