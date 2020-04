Oroscopo Branko della settimana dal 20 al 26 aprile 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Torniamo puntuali, come ogni domenica, per conoscere l’oroscopo di Branko della settimana che va dal 20 al 26 aprile 2020. Come sarà questa nuova settimana di aprile per i segni dello zodiaco? Quali saranno i segni più favoriti dalle stelle? Scopriamolo insieme, leggendo l’oroscopo settimanale di Branko, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Ariete

Si prospetta una settimana all’insegna degli affari. Giovedì 23 aprile l’oroscopo di Branko anticipa una Luna che favorirà i guadagni, mentre venerdì 24 è la giornata ideale per chi deve affrontare delle compravendite.

Toro

Il prossimo fine settimana sarà per te all’insegna della passione. Venerdì 24 aprile qualcuno ti farà battere il cuore, mentre ci sono attrazioni nell’aria previste per domenica 26 aprile.

Gemelli

La tua settimana, secondo l’oroscopo di Branko, partirà col piede giusto. Martedì 21 avrai buone possibilità di ottenere simpatie e successi, mentre giovedì 23 probabilmente verrai coinvolto in nuovi progetti.

Cancro

Occhio a questa settimana, perché non partirà nel migliore dei modi. Martedì 21 aprile, infatti, l’oroscopo di Branko prevede del malumore e ti invita a calmarti e a razionalizzare, così come mercoledì 22.

Leone

Martedì 21 aprile qualche Leone potrebbe vivere un bel flirt o un’avventura intrigante, mentre le stelle ti incoraggiano a sfruttare il weekend per rilassarti, in special modo sabato 25 aprile.

Vergine

La settimana inizierà molto bene. Infatti questo lunedì 20 aprile ti regalerà nuove energie. Il popolare astrologo Branko indica per giovedì 23 aprile delle occasioni d’oro all’orizzonte: non fartele sfuggire!

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko dovrai stare molto attento, soprattutto durante i giorni centrali della settimana. Martedì 21 aprile ci sarà un rivale più giovane, forse sul lavoro, a darti fastidio. Mercoledì 22, poi, dovrai affrontare una vera e propria sfida diretta.

Scorpione

Martedì 22 aprile ti troverà più concentrato sui tuoi affari rispetto ai giorni scorsi. Mercoledì 23, invece, avrai modo di esprimere tutte le tue capacità relativamente alle questioni economiche.

Sagittario

Preparati a una settimana molto promettente: mercoledì 22 aprile avrai molte idee e progetti nuovi intesta, mentre per venerdì 24 aprile gli astri prevedono un possibile scatto di carriera.

Capricorno

L’oroscopo di Branko preannuncia una metà settimana da segnare sul calendario: i sentimenti andranno alla grande. Giovedì 23 aprile sarà una giornata all’insegna del romanticismo di coppia, mentre venerdì 24 sarà letteralmente passione!

Acquario

Preparati a un fine settimana molto romantico. Il popolare astrologo istriano parla addirittura di un incontro d’amore previsto per sabato 25 aprile, mentre domenica 26 avrai il cuore felice.

Pesci

La tua settimana inizierà impegnandoti in alcune questioni pratiche. Lunedì 20 aprile ci saranno nuove trattative e affari di cui parlare. Proseguirà, poi, con delle discussioni relative a una compravendita e a beni famigliari nei giorni successivi.