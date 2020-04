Oroscopo Branko domani lunedì 20 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L’oroscopo di Branko per domani lunedì 20 aprile 2020. Siamo alle porte di una nuova settimana di aprile. Curiosi di conoscere le anticipazioni delle stelle per lunedì? Vi proponiamo, di seguito, l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 20 aprile 2020: Ariete

L’arrivo del Sole nel segno del Toro ti regala una marcia in più negli affari. Secondo l’oroscopo di Branko da domani potranno entrare nelle tue tasche nuove entrate economiche. Se hai problemi negli ultimi tempi, adesso potrai ripartire!

Oroscopo Branko domani lunedì 20 aprile 2020: Toro

Gli astri accelerano gli eventi e tu, in questi giorni, fai fatica a stare al passo. Hai troppi stimoli che ti mandano in confusione. L’oroscopo di Branko ti incoraggiadomani a prenderti i tuoi tempi per reagire con più lucidità.

Oroscopo Branko domani lunedì 20 aprile 2020: Gemelli

Queste stelle ti invitano a dedicare la giornata di domani alla vita sociale. Non possiamo uscire, ma non per questo non puoi prendere lo smartphone in mano e chiamare un tuo amico.

Oroscopo Branko domani lunedì 20 aprile 2020: Cancro

Non hai un oroscopo contrario, ma l’astrologo Branko ti incita ad affrontare domani con determinazione. Non hai ancora la stabilità che vorresti e dovrai mettere mano a diverse questioni pratiche. Coraggio, le soluzioni arriveranno!