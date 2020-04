Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 20 aprile 2020: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

L‘oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 20 aprile 2020. Come inizierà questa nuova settimana di aprile per i segni zodiacali? Recupero per l’Ariete, il Toro procede lentamente. I Gemelli hanno bisogno di punti di riferimento in amore, mentre il Cancro migliora. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox di domani.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 20 aprile 2020: Ariete

Domani l’oroscopo di Paolo Fox indica l’arrivo della Luna nel tuo segno: significa nuova forza in più nel tuo cielo. Stai ripartendo alla grande e, nei prossimi mesi, avrai conferme e vere e proprie. Novità interessanti all’orizzonte.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 20 aprile 2020: Toro

La prossima settimana sarà un po’ rallentata dal punto di vista relazionale. Le giornate più serene saranno quelle di giovedì e venerdì. Ma l’oroscopo di Paolo Fox ti invita a non scoraggiarti domani, perché sarà solo una fase passeggera. L’estate ti porterà successi importanti.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 20 aprile 2020: Gemelli

Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox per domani è di cominciare la settimana con più impeto in amore. Se nel passato hai avuto delle storie piuttosto brevi o contorte, come piace a te, ora hai bisogno di maggiore stabilità. Da sabato la Luna tornerà attiva.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 20 aprile 2020: Cancro

Domani la tua situazione migliorerà. Se sei rimasto bloccato, lunedì prossimo potrai ripartire nuovamente. Per l’astrologo Paolo Fox, Saturno non più conflittuale ti aiuterà a superare anche le difficoltà personali. Soltanto la forma fisica ti darà piccoli pensieri in più, lunedì e martedì.