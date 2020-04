Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 20 al 26 aprile 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

Si rinnova il nostro appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox della settimana che va dal 20 al 26 aprile 2020. Siete smaniosi di scoprire cosa succederà nella prossima settimana ai segni zodiacali? Leggete, di seguito, le previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox della settimana.

Ariete

La prossima settimana inizierà il tuo recupero. Venere favorevole aiuterà i rapporti di coppia che in passato hanno vissuto qualche dissapore. I single, invece potranno fare nuovi incontri interessanti entro giugno. Anche il lavoro si rimette in moto e finalmente potrai riprendere in mano quei progetti lasciati in sospeso. L’oroscopo di Paolo Fox ti invita, però, a non azzardare.

Toro

Il tuo cielo è quasi del tutto sgombro, eppure tu hai ancora perplessità in amore, specie se hai dato un taglio a una relazione di recente. Il consiglio che ti dà l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana è di mollare i freni un po’ di più. Giovedì sarà la giornata più fortunata. Nel lavoro affronta le difficoltà che si presenteranno con creatività.

Gemelli

Con Venere a favore non potrai di certo fallire in amore. L’invito che ti fanno le stelle è quello di lanciarti senza timore. Chi è in coppia, troverà maggiore armonia. Il lavoro riguadagna terreno, a poco a poco.

Cancro

Saturno lascia la sua posizione dissonante: secondo l’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia per la prossima settimana a prendere nuove iniziative nel lavoro. Anche l’amore ricomincia a funzionare, ma il periodo migliore arriverà non prima di fine giugno.

Leone

La settimana ti regalerà una rinnovata tranquillità in amore. Occhio solo a giovedì, perché potrebbero esserci discussioni in famiglia. Anche l’aspetto lavorativo migliora. arrivano nuove idee, ma non osare mosse troppo azzardate in questo momento.

Vergine

L’oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di non diventare troppo polemico la prossima settimana. Potresti ritrovarti a discutere con il partner per ogni questione. Giovedì ti regalerà qualche soddisfazione in più nel lavoro, ma i tuoi progetti progrediscono piuttosto lentamente.

Bilancia

L’amore procederà alla grande. Questa Venere armoniosa aiuta sia le storie appena nate che quelle di lunga durata. Molto bene le giornate di mercoledì e giovedì. Per quanto riguarda il lavoro, la prossima settimana ti troverai a dovere fare una scelta importante.

Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana inizierà col piede giusto: sfrutta lunedì e martedì per risolvere i problemi di lavoro. In amore potresti vivere delle difficoltà in più. Fai attenzione, in particolar modo, a mercoledì e giovedì, perché sarai più teso del solito.

Sagittario

Si prospetta una settimana piuttosto altalenante in amore. Sebbene mercoledì e giovedì saranno due giornate più serene, nel complesso l’opposizione di Venere ti renderà nervoso con il partner. Il lavoro procederà lentamente; lunedì sarà per te la giornata più produttiva.

Capricorno

Hai, di fronte a te, una settimana molto promettente. Il lavoro ti potrà regalare enormi soddisfazioni, se saprai metterci impegno e fiducia. L’amore ti vedrà più lucido e deciso rispetto al passato: ora hai capito cosa desideri davvero da un rapporto.

Acquario

Venere è a favore, ma se tu non lasci andare i freni in amore, difficilmente il rapporto migliorerà. L’oroscopo di Paolo Fox per la settimana prossima ti incoraggia a fidarti un po’ di più del partner. Sul lavoro c’è nell’aria una vera e propria rivoluzione che ti coinvolgerà tutto l’anno. Occhio a giovedì che sarà una giornata piuttosto nervosa.

Pesci

La tua settimana si profila abbastanza sottotono. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ti esorta a non cadere nelle polemiche con i partner, perché potresti ritrovarti a discutere di continuo. Il lavoro fativca ad avviarsi come vorresti, devi avere ancora pazienza.