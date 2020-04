Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 20 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 20 aprile 2020. Per quali segni la prossima settimana partirà col piede giusto? Nervosismo per il Leone, mentre la Vergine recupera bene. Domani la Bilancia sarà polemica. Giornata piuttosto scarica per lo Scorpione. Vediamo, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 20 aprile 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai la necessità di confidare tutto quello che provi. Ti aspettano giornate complicate in abito lavorativo ed economico, ma non sono difficoltà che manderanno per aria i tuoi progetti. In compenso, lunedì e martedì avrai la Luna in buon aspetto: ti arriverà nuova forza.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 20 aprile 2020: Vergine

La settimana è promettente: domani, per l’oroscopo di Paolo Fox, potrai contare sul Sole favorevole, mentre giovedì e venerdì avrai anche la Luna in buon aspetto. Anche se hai avuto delle tensioni, il tuo segno resta uno fra i più forti. Nei prossimi giorni potresti superare un problema pratico che ti ha preoccupato parecchio. Solo l’amore ti crea ancora delle difficoltà: forse c’è stato un dispiacere o l’allontanamento di un famigliare da casa.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 20 aprile 2020: Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox ti suggerisce, domani e martedì, di contare fino a 3 prima di parlare. Saranno due giornate piuttosto nervose: correrai il rischio di diventare polemico e di cadere in discussioni accese. Ti converrà aprire bocca soltanto se sarai sicuro delle tue ragioni.

Oroscopo Paolo Fox per domani lunedì 20 aprile 2020: Scorpione

La settimana inizierà in modo lento. Avresti bisogno di un po’ di energia, di quella spinta in più che, generalmente, sei tu a dare agli altri. In questo momento ti manca una bella carica che sarebbe necessaria per cominciare il lunedì con il piede giusto.