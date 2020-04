L’astrologia può aiutarci a fare chiarezza per quanto riguarda i gusti personali di ciascuno dei dodici segni zodiacali. Ciò si rivela molto utile se dobbiamo fare un regalo a qualcuno, ad esempio scegliendo un libro come dono. In particolare quali libri ama uno Scorpione? Ecco quali sono.

Lo Scorpione e la lettura

I nati sotto il segno dello Scorpione hanno una mente complessa e affascinante, sono dotati di grande intelligenza e di intuito ma anche vendicativi e competitivi. Le loro caratteristiche personali si riflettono in ciò che leggono. Innanzitutto sono certamente amanti della lettura, da cui cercano di trarre non tanto insegnamenti filosofici ma suggerimenti per agire in modo concreto. Cerchiamo di capire meglio cosa questo voglia dire e i loro gusti letterari.

Lo Scorpione e le biografie

Lo Scorpione ama interrogarsi non tanto su sé stesso ma sugli altri. I fatti altrui gli interessano molto nella vita. Pur non perdendo mai d’occhio i propri affari, del tempo per non farsi i fatti suoi lo trova sempre per cui, se traduciamo tutto questo in interesse letterario, tra i libri che ama uno Scorpione troveremo senza dubbio le biografie. Che siano di personaggi illustri o di gente comune, lo Scorpione ama molto leggere le opere biografiche che raccontano in tutto e per tutto la vita altrui. Nella sua libreria personale questi volumi non mancano mai e sono molto consistenti.

Lo Scorpione e l’occulto

Esoterismo e preveggenza sono temi che interessano molto lo Scorpione. Tra i suoi libri preferiti ci sono tutti quei volumi che trattano di magia nera, di occulto, di metodologie di predire il futuro, di manuali di utilizzo di strumenti divinatori come rune, tarocchi, cristalli. Lo Scorpione, misterioso e intuitivo, è molto attratto dal mondo dell’occulto e ama approfondire le letture legate al tema esoterico. Certo non manca di utilizzarle per apprendere arti a scopo personale: lo Scorpione crede nell’occulto e può tentare di destreggiarsi con la lettura delle carte fino a tentare pericolosi esperimenti di magia nera.

Lo Scorpione e le storie d’amore passionali

Altra lettura preferita dallo Scorpione sono le storie d’amore passionali, soprattutto quelle farcite da drammi, da gelosie, da sentimenti incredibilmente forti. I romanzi che narrano di legami con passioni amorose strazianti, conditi da tradimenti, bugie, gelosie efferate, sono tra i preferiti dallo Scorpione che, al contempo, tra una pagina e l’altra, non si perde una puntata della sua soap opera in tema favorita. Lo Scorpione consumerà avidamente la lettura delle storie d’amore, cogliendo qua e là somiglianze con ciò che vive nella vita reale o suggerimenti su come si potrebbe comportare per ravvivare un rapporto o per risolvere delle eventuali contese amorose che lo attanagliano nel privato.