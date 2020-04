Quando esce L’Allieva 3? – Data ufficiale

Questa sera andrà in onda su Rai 1 una replica della seconda stagione della Fiction L’Allieva che riprenderà dunque la propria programmazione dalla prima puntata della seconda edizione. Momentaneamente infatti non è ancora disponibile la terza stagione anche se comunque è confermato che ci sarà.

Sono infatti attualmente sospese tutte le riprese e per questo motivo non si hanno ancora date certe su quando uscirà L’Allieva 3, cosa sicura è che per il prossimo autunno dovremmo rivederla in televisione.

Lo stesso è successo anche a DOC, la serie TV che ha appassionato milioni di telespettatori e che ha dovuto mandare in onda solo le prime quattro puntate per poi rimandare la fine a Novembre 2020.