Quanti anni ha Papa Francesco? – Età, biografia e frasi

Papa Francesco. Uno speciale sul Papa è quello che vogliamo pubblicare in questa domenica 19 Aprile 2020. Che possa essere di buon auspicio per liberare l’Italia ed il mondo intero dal coronavirus. Lui stesso, in tutte le sue omelie, prega per tutti noi. Oggi andremo a vedere chi è Papa Francesco e quali sono le frasi che lo hanno reso ancor più importante di quanto già potesse essere.

Papa Francesco – Biografia ed età

Papa Francesco nasce il 17 Dicembre 1936 a Flores, Buenos Aires in Argentina. Il nome completo è Jorge Mario Bergoglio ed ha ben quattro fratelli. E’ stato eletto Papa il 13 Marzo 2013 ed è il primo proveniente dal continente americano. Oltre ad essere Papa è anche Vescovo di Roma, ottavo sovrano dello Stato di Città del Vaticano e primate d’Italia.

Papa Francesco ha due fratelli e due sorelle. Si tratta di María Elena Bergoglio, Oscar Adrian Bergoglio, Alberto Bergoglio e Marta Regina Bergoglio. Durante la sua vita ha studiato in diversi istituti tra cui l’Università di Buenos Aires ed il Seminario dell’Immacolata Concezione. Ha scritto diversi libri tra i quali si sottolineano La Pace è un fiore fragile e La dittatura dell’economia.

Papa Francesco ha 83 anni. Ne compirà 84 il prossimo 17 Dicembre.

Papa Francesco – Frasi