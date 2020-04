Film Stasera in Tv – Madame Bovary – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Madame Bovary. Coproduzione tra Belgio, Germania e Stati Uniti. Il film è tratto dal celebre romanzo dell’autore francese Gustav Flaubert. Costumi, scenografie e fotografia particolarmente accurati, trasportano lo spettatore in pieno 1800.

Madame Bovary – Trama

Emma è una ragazza che sogna di vivere una vita piena di lussi e romanticherie, ispirata dalla lettura di romanzi. Sposa Charles Bovary, un uomo mite e semplice di campagna, alle sue seconde nozze. Nonostante le attenzioni di lui, Emma si rende presto conto che i suoi sogni non si avvereranno mai insieme a Charles. I due si spostano a Yonville per godere dei benefici di una condotta. Ai primi appuntamenti mondani, però, Emma capisce che prova qualcosa anche per altri uomini. Accetta prima il corteggiamento di un giovane studente, Leon, e poi quello del ricco possidente Rodolphe. I due uomini si alterneranno nella sua vita senza mai darle una vera stabilità emotiva. Fin quando i debiti di Emma, contratti per sostenere uno stile di vita che nessuno sembra poterle regalare, non diventano troppo numerosi…

Madame Bovary – Trailer Video

Madame Bovary – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Madame Bovary

Genere: Drammatico

Durata: 2h

Anno: 2014

Paese: Germania, Belgio, USA

Regia: Sophie Barthes

Cast: Mia Wasikowska, Henry Lloyd-Hughes, Ezra Miller, Paul Giamatti

Madame Bovary – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Cielo (canale 26 del digitale terrestre) alle ore 21.15 di oggi, 20 Aprile 2020. La programmazione di Cielo lo prevede al termine dell’episodio “Il Santo Graal dei video games” di Affari di Famiglia, la serie dedicata ad un famoso negozio di pegni di Las Vegas.