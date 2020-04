Film Stasera in Tv – The Prestige – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film The Prestige. Coproduzione britannico-statunitense del 2006 per la regia di Christopher Nolan, il film è tratto dall’omonimo libro di Christopher Priest. Il film è il quinto dell’acclamato regista, ed è uscito a cavallo tra il primo e il secondo episodio della serie Batman che porta la sua firma. Nel film David Bowie interpreta Nikola Tesla.

The Prestige – Trama

Nella Londra dell’età vittoriana, i due maghi-illusionisti Robert Angier e Alfred Borden, un tempo amici e colleghi, si sfidano ogni sera a distanza mettendo in scena spettacoli al limite del possibile. La loro acerrima rivalità si tramuta in una vera e propria ossessione, che li spinge a mettere in gioco la propria vita con numeri strabilianti per provare a se stessi e al mondo intero la rispettiva superiorità. Un giorno, però, nonostante le perplessità del loro direttore di scena, uno dei due sceglie un nodo pericoloso per legare la moglie dell’altro all’interno di una teca dedicata alla “fuga” subacquea. L’illusionismo si trasformerà in tragedia, e cambierà per sempre la vita di entrambi…

The Prestige – Trailer Video



The Prestige – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Prestige

Genere: Fantascienza, Thriller

Durata: 2h 10m

Anno: 2006

Paese: USA, UK

Regia: Christopher Nolan

Cast: Scarlett Johansson, Hugh Jackman, Christian Bale, Rebecca Hall, Michael Caine, Piper Perabo, David Bowie

The Prestige – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Mediaset Iris (canale 2 del digitale terrestre) alle ore 21.00 di oggi, 20 Aprile 2020. La programmazione di Iris lo prevede al termine dell’episodio “La festa degli scapoli” del telefilm Walker Texas Ranger.