L’ananas è un afrodisiaco naturale? Ecco la verità

L’ananas è un genere di pianta che appartiene alla famiglia delle Bromeliaceae. L’ananas è un frutto esotico, ormai largamente utilizzato in tutto il mondo, la pianta che produce questo frutto, riesce a produrre una sola ananas all’anno.

L’ananas è un frutto tropicale, per questo motivo cresce meglio in ambenti dove il clima è tropicale. Oggigiorno anche in Italia è possibile coltivare questo frutto, specialmente al Sud, dove il clima è molto più caldo. Si tratta di un frutto molto apprezzato, molto rinfrescante, succoso, dolce se completamente maturo o con un sapore più tendente all’acido quando la maturazione non è completa.

L’ananas è un frutto esotico che si adatta bene alla preparazione di varie pietanze, sia dolci che salate, non apporta molte calorie, per cui può essere inserita anche in una dieta ipocalorica, apporta numerosi nutrienti e di conseguenza anche molti benefici al nostro organismo.

Il suo principio attivo prende il nome di bromelina, essa ha potere digestivo, antinfiammatorio e antitumorale, offre un valido aiuto contro la cellulite e la ritenzione idrica, ma andremo a vedere successivamente tutti i benefici apportati da questo frutto.

L’ananas si può trovare tranquillamente in qualsiasi supermercato tutto l’anno, ma è possibile anche acquistarla in scatola, dunque già pulita e tagliata, in questo caso però consigliamo di scegliere l’ananas al naturale, dato che in quella inscatolata, nella maggior parte dei casi, saranno aggiunti degli zuccheri, e l’ananas di per se è già ricca di zuccheri, dunque meglio evitare anche quelli aggiuntivi.

Calorie e valori nutrizionali dell’ananas

L’ananas è un frutto che apporta poche calorie, parliamo di circa 42 Kcal per 100 grammi di frutto consumato.

Il suo costituente principale è indubbiamente l’acqua, ma contiene anche moltissimi nutrienti, responsabili delle numerose proprietà benefiche di questo frutto.

Per quanto riguarda i carboidrati si ritrovano soprattutto sotto forma di zuccheri, tra cui glucosio, fruttosio e saccarosio e fibre, ma in quantitativi minori. Ha un indice glicemico medio, quando si consuma il frutto fresco, mentre risulta essere maggiore quando si consuma il succo d’ananas o anche l’ananas inscatolata con l’aggiunta di zuccheri.

Non apporta grassi e proteine, viceversa, apporta moltissimi micronutrienti, tra cui vitamine e sali minerali. Tra le vitamine, quelle più abbondanti sono la vitamina C, la vitamina E, alcune vitamine del gruppo B e anche vitamina A in quantità minori. Tra i sali minerali, i più abbondanti sono il ferro, il magnesio, il potassio, il fosforo, lo zinco.

Come anticipato all’inizio dell’articolo, il principio attivo dell’ananas è la bromelina. Si tratta di un complesso di endopeptidasi, ovvero degli enzimi in grado di digerire le proteine e non solo. Tutti questi enzimi stimolano il metabolismo e hanno anche un ruolo molto importante in campo medico e cosmetico.

Benefici per la salute

Tutti i nutrienti presenti nell’ananas fanno sì che questo frutto apporti numerosi benefici al nostro organismo, ovviamente, ricordiamo che si tratta di un frutto zuccherino, motivo per cui è importante non esagerare nel suo consumo.

Previene patologie tumorali

Potenzia e sostiene il nostro sistema immunitario

Anti-infiammatorio naturale

Attenua la cellulite e contrasta la ritenzione idrica

Favorisce la digestione e il drenaggio dei liquidi

Si consiglia il suo consumo in caso di artrite reumatoide, sindrome dell’intestino irritabile e prostatite

Utile per il trattamento dell’asma

Trattamento delle ferite e delle ustioni

Controindicazioni dell’ananas

Nonostante l’ananas sia un frutto molto sano e dai numerosi benefici, non è consigliato un suo consumo eccessivo. Si sconsiglia in caso di ulcera peptica, nel caso in cui si assumano dei farmaci, specialmente se chemioterapici.

Evitare, ovviamente in caso di allergia, anche se non molto frequente, mentre per le donne in gravidanza e allattamento meglio chiedere un parere medico prima di consumarla.

L’ananas è un frutto afrodisiaco?

La risposta è si, l’ananas è un afrodisiaco naturale. Un consumo moderato di ananas sembrerebbe migliorare le performance maschili data la presenza della bromelina, inoltre, data la presenza di fruttosio e altri costituenti, l’ananas migliora anche il sapore e l’odore dello sperma.