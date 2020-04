Oroscopo Branko domani martedì 21 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

L’oroscopo di Branko per la giornata di domani martedì 21 aprile 2020. Volete conoscere le predizioni delle stelle per quanto riguarda i 4 segni centrali zodiacali? Vi proponiamo, di seguito, l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani martedì 21 aprile 2020: Leone

Il tuo oroscopo, secondo l’astrologo Branko, prevede per domani una giornata in cui potresti vivere alcuni flirt o avventure. Le misure restrittive che dobbiamo rispettare non permettono ancora di uscire, ma nulla vieta di sfruttare i social.

Oroscopo Branko per domani martedì 21 aprile 2020: Vergine

Hai un oroscopo di buon auspicio, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Il suggerimento dell’astrologo Branko è di non restare domani con le mani in mano, ma agire, studiare un piano, un progetto nuovo in vista del futuro.

Oroscopo Branko per domani martedì 21 aprile 2020: Bilancia

Occhio a un rivale più giovane! Secondo l’oroscopo di Branko, domani potresti scontrarti con qualche collega o collaboratore particolarmente competitivo, che ha mirato al tuo ruolo, per cui sii disponibile, ma con gli occhi ben aperti.

Oroscopo Branko per domani martedì 21 aprile 2020: Scorpione

La settimana non è cominciata con il piede giusto. Ti senti ancora sotto pressione e domani, secondo l’oroscopo di Branko, potresti doverti difendere da un attacco esterno. Sii prudente durante le prossime giornate.