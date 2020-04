Oroscopo Paolo Fox domani martedì 21 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Eccoci all’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 21 aprile 2020. Curiosi di scoprire come procederà la settimana? Giornata sottotono per la Bilancia e lo Scorpione. Bella rinascita per la Vergine, mentre il Leone deve gestire con prudenza i soldi. Di seguito, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per questi segni zodiacali.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 21 aprile 2020: Leone

Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di sfruttare la giornata di domani per le questioni importanti, senza rimandare a mercoledì, giovedì o venerdì. Le finanze ti possono provocare ancora qualche preoccupazione, per cui gestiscile con prudenza. Sono giorni pesanti per te, questi, perché ti costringono a scontrarti contro persone che vogliono ostacolare ogni tua mossa.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 21 aprile 2020: Vergine

Hai un oroscopo molto fortunato che parla di rinascita per il futuro. Forse qualcuno ha dovuto affrontare un dispiacere in famiglia, ma le stelle non ti hanno abbandonato nemmeno ora. La situazione attuale, così difficile da gestire, potrebbe averti reso un po’ distaccato in amore: non ti abbattere, perché è soltanto un momento passeggero.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 21 aprile 2020: Bilancia

In questo periodo avresti un gran bisogno di scaricare la tua rabbia. Forse nelle ore scorse hai avuto alcune controversie in famiglia o con altre persone. Secondo l’oroscopo di Polo Fox domani dovrai muoverti con molta cautela: hai accumulato molta stanchezza e per una banalità potresti saltare come un grillo.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 21 aprile 2020: Scorpione

Dovresti ricaricare le tue batterie. In genere tu tendi a farti carico delle responsabilità altrui, ma adesso sei tu ad aver bisogno di un aiuto esterno. Occhio, perché Marte in opposizione potrebbe farti perdere le staffe in un attimo. L’oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia ad affrontare le questioni importanti domani, o al massimo mercoledì. Pessima idea sarebbe quella di posticiparle a giovedì prossimo.