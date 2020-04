Oroscopo Paolo Fox domani martedì 21 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Torniamo con l’oroscopo di Paolo Fox per domani martedì 21 aprile 2020. Vediamo come proseguirà la settimana per gli ultimi 4 segni dello zodiaco. Buon recupero per il Sagittario e il Capricorno. I Pesci hanno conflitti di coppia, l’Acquario, invece, fa i conti con un blocco interiore. Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox per domani martedì 21 aprile 2020: Sagittario

Hai la Luna a favore: domani sarai più energico dei giorni scorsi. Inoltre hai Marte e Mercurio dalla tua parte: buone opportunità lavorative potrebbero bussare alla tua porta. Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox è quello di non bloccarti per via delle restrizioni attuali, ma di continuare a progettare nuove idee.

Capricorno

Tu hai la capacità di fare programmi a lunga distanza e adesso questa caratteristica è un gran vantaggio. È probabile che tu stia già lavorando su progetti in previsione della prossima estate. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani a partire da fine giugno avrai risolto molte situazioni difficili. Sorridi, perché, passo dopo passo, riacquisti sicurezza!

Acquario

Non riesci ancora a trovare le soluzioni che riguardano il lavoro e le finanze. Non è tanto colpa delle situazione attuale, ma piuttosto di un tuo blocco interiore che ti trascini dall’anno scorso. Secondo l’astrologo Paolo Fox molti Acquario ora sono in contrasto con gli altri oppure hanno dovuto fare un passo indietro nelle loro decisioni.

Pesci

L’oroscopo di Paolo Fox per domani ti invita a parlare con molta prudenza, specie se hai avuto alcune controversie con il partner. Hai bisogno di quella intesa di coppia che ora non trovi nella relazione. La persona che ami in questo momento è molto incerta oppure lontana.