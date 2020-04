Alessia Marcuzzi e Nicola Savino abbandonano Le Iene? – Ecco cosa succede

Quanti durante questa serata guarderanno Le Iene Show noteranno una certa differenza con le edizioni precedenti. Innanzi tutto la conduzione ha già sottolineato che sarà tutto diverso dato che la trasmissione è stata registrata da remoto ed a condurla sarà il trio maschile composto da Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.

La prossima settimana i tre si alterneranno al trio femminile che è composto invece da Veronica Ruggeri, Nina Palmieri e Roberta Rei. Sembra infatti che la conduzione abbia le idee chiare su come gestire il trio da mandare in onda e per questo motivo si parte con un trio maschile ed un trio femminile.

C’è da dire, però, che molti si stanno accorgendo dell’assenza sia di Alessia Marcuzzi che di Nicola Savino. I due non hanno abbandonato Le Iene ma non saranno presenti nelle prime puntate. Secondo alcune informazioni sembra, infatti, che dovrebbero tornare a Maggio ma non si sa ancora in quale puntata. Probabilmente potrebbero essere i conduttori della terza puntata ma ancora nulla è stato deciso.