Biagio Antonacci – Chi sono i suoi figli? – Ecco cosa fanno Paolo e Giovanni

Biagio Antonacci, noto cantautore e chitarrista italiano ha avuto due figli, Paolo e Giovanni, vediamo chi sono e cosa fanno

Biagio Antonacci: ecco chi è Paolo

Biagio Antonacci è nato nel 1963 a Milano. Si sposa con Marianna Morandi figlia di Gianni Morandi nel 1993, matrimonio dal quale nascono Paolo e Giovanni. La storia termina nel 2002. Paolo Antonacci ha oggi 25 anni mentre Giovanni 19. Entrambi, in qualche maniera stanno cercando di seguire le orme di suo padre.

Paolo è stato l’autore della canzone di Nek “Mi farò trovare pronto”, presentata al Festival di Sanremo. Un ragazzo da sempre molto determinato e intraprendente. Molto legato alla sua famiglia, si è laureato in scienze della comunicazione alla IULM di Milano.

Sono diverse le collaborazioni con molti cantanti famosi. Poco si sa della sua vita privata perché è un ragazzo molto riservato, il suo più grande desiderio è debuttare come cantante. Per ora si limita a scrivere brani per altri artisti. ll suo profilo Instagram è molto seguito ed è anche abbastanza costante nel pubblicare foto, specie della sua infanzia.

Biagio Antoniacci: ecco chi è Giovanni

Giovanni Antonacci, nonostante la sua giovane età esordisce nel 2019 con la canzone “Se mi scegli”. È stato il suo esordio nel mondo discografico, ascoltabile solo su Spotify e Imusic. Su Youtube puoi trovare il video che è stato prodotto da Parix Hilton.

Provenendo da una famiglia di artisti il loro futuro non poteva che essere tale. Giovanni è uno trai nomi più famosi del mondo rap, e già riscuote un importante consenso per la sua carriera musicale. La sua passione per la musica è stata innata sin dall’infanzia. Seguitissimo dalle sue fan sui social non possiamo dire se sia fidanzato.

Vi sveliamo solo qualche curiosità: ha molti tatuaggi, qualcuno di questi si può vedere dalle foto pubblicate, suona sia la chitarra che il pianoforte. Oltre ad essere appassionato di musica si cimenta anche nella recitazione ottenendo anche qui buoni risultati.