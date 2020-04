CORONAVIRUS – Bollettino 21 Aprile – DATI UFFICIALI – FOTO

Bollettino Coronavirus 21 Aprile. Anche oggi stiamo attendendo insieme a voi i nuovi dati ufficiali del contagio da coronavirus in Italia. La curva è ormai in discesa ma non bisogna assolutamente abbassare la guardia dato che un singolo errore potrebbe far ripartire tutto da capo.

Secondo gli ultimi dati i contagi totali sono 181.228 I ricoveri invece sono 24.906, mentre in terapia intensiva si trovano 2.573 pazienti. La discesa di ricoverati e di pazienti in terapia intensiva fa ben sperare. Gli attuali positivi in tutta Italia sono 108.237. I morti sono invece 24.114 ed i guariti arrivano a 48.877.

Bollettino 21 Aprile – DATI UFFICIALI

In attesa del bollettino ufficiali di oggi proponiamo gli ultimi dati forniti dalla Protezione Civile.