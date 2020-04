Fiorella Mannoia – Tutto su di lei – Età, Figli e Fidanzato

Fiorella Mannoia è una tra le cantanti più conosciute della musica italiana anche all’estero. Vediamo chi è e cosa ci svela la sua vita privata

Fiorella Mannoia e la sua vita

Fiorella Mannoia nasce il 4 aprile del 1954, una donna da sempre molto schiva e riservata. Proprio questo suo atteggiamento l’ha portata a tenere piuttosto segreta la sua vita. Della sua famiglia racconta sempre che suo padre, invece di leggerle le fiabe le leggeva le opere d’arte. Un ricordo moto presente che racconta di un vissuto davvero molto particolare.

Attualmente fidanzata con Carlo Di Francesco, maestro di canto della scuola di Amici di Maria De Filippi. La notizia è stata resa nota poiché ha creato non poco scalpore: la differenza di 26 anni di età è stata senz’altro una nota che non è passata inosservata.

In realtà Fiorella Mannoia, nonostante le precedenti storie, prima con il produttore Memmo Foresi, poi con il musicista Piero Fabrizio, non ha mai pensato al matrimonio. Per lei quando tra due persone c’è amore non è necessario unirsi necessariamente in matrimonio. Non ha mai avuto figli e in un particolare momento della sua vita gli ha fortemente desiderati. Oggi, però si sente appagata dalla sua vita e dagli affetti dei quali è circondata.

Fiorella Mannoia e la sua carriera

L’inizio della sua carriera non è stato proiettato come cantante ma come controfigura, infatti lo è stata anche di Monica Vitti. La sua vera carriera da cantante inizia nel 1968 ed è subito un successo per la sua voce particolare e la sua capacità interpretativa. Un percorso di alti e bassi: partecipa a Saneremo per 5 volte senza mai vincere.

Oggi è molto impegnata per la difesa dei diritti delle donne. È stata vittima di uno stalker che nel 2019 la polizia è riuscita a fermare: la perseguitava con appostamenti presso la sua abitazione.