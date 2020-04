Frasi del buongiorno – Le migliori di martedì – 21 Aprile

Frasi del buongiorno. Eccoci pronti per una nuova giornata. Occorre essere positivi anche se gli eventi che stanno accadendo non sono poi incoraggianti. Se guardi lontano vedrai che alla fine del buio c’è sempre la luce. Bisogna continuare a resistere anche per cercare di non vanificare i risultati ottenuti fino ad oggi. Oramai, la fase peggiore è passata, e anche se il nostro modo di vivere dovrà subire dei cambiamenti, l’importante è non arrendersi.

Ecco alcune belle frasi per dare il buongiorno alle persone a te più care. Parenti e amici saranno felici di questo pensiero che andrai a rivolgergli. Un modo per potersi sentire vicini anche se lontani. Di seguito trovi riportate quelle scelte per oggi.

Frasi del buongiorno – Giovedì – 21 Aprile

• Buongiorno. La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è di essere di buon umore. (Voltaire)

• Buongiorno a te tesoro mio che riesci a cancellare ogni problema dalla mia mente e ogni risveglio diventa così meraviglioso.

• Se vorresti abbracciare qualcuno ma non puoi farlo, credimi che possono bastare anche solo le parole, un buongiorno con il cuore sa arrivare lontano.

• Ogni giorno deve avere il suo buongiorno, ogni giorno è una nuova occasione da vivere per augurare il bello della vita. Un buongiorno d’affetto dal profondo del mio cuore.

• Svegliati aspettando solo il meglio da te stesso, se ti scrivo ti sto pensando per dirti Buongiorno… perché ti voglio davvero bene. Possa essere per te una giornata piena di sole.

• Buongiorno…..questa giornata saprà portarti una ventata di freschezza, tante novità positive e un meraviglioso sorriso per gioire alla vita.

• Buongiorno, non sprecare nessun minuto di questo giorno. Sii sempre tu a decidere cosa fare del tuo tempo. Ama e scegli chi ti fa sorridere al solo pensiero. Proverai una gioia che ti accompagnerà anche nei momenti difficili.