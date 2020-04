Frasi sulla vita – Le migliori di oggi 21 Aprile

Frasi sulla vita. La vita ci invita a riflettere spesso su tanti argomenti e a porci numerose domande. Il tempo scorre e la vita va avanti, non abbiamo sempre modo per poter riflettere. Ecco alcune frasi, pronunciate anche da personaggi importanti come storici o filosofi che si sono interrogati sul senso della vita.

Potrai trovare delle utili riflessioni da leggere e condividere con le persone a te care, per trovare anche delle risposte a qualcosa che non sembra non averle. Una raccolta per spiegare e valorizzare il senso del nostro passaggio sulla terra.

Frasi sulla vita – Martedì – 21 Aprile

• La vita è così breve che non c’è tempo per i litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un’istante. (Mark Twain)

• Ascolta figlio mio, gl’insegnamenti del maestro e apri dolcemente il tuo cuore; accogli volentieri i consigli ispirati dal suo amore paterno e mettili in pratica con impegno in modo che tu possa tornare attraverso la solerzia dell’obbedienza a Colui dal quale ti sei allontanato per l’ignavia della disobbedienza. (San Benedetto)

• La vita e i sogni sono fogli dello stesso libro: leggerli in ordine è vivere, sfogliarli a casa è sognare. (Arthur Schopenhauer)

• Temere l’amore è temere la vita, e chi ha paura della vita è già morto per tre quarti. (Bertrand Russell)

• La vita è come una stoffa ricamata dalla quale ciascuno nella propria metà dell’esistenza può osservare il diritto, nella seconda invece il rovescio: quest’ultimo non è così bello ma più istruttivi, perché ci fa vedere l ‘intreccio dei fili. (Arthur Schopenhauer)

• La vita è un gioco, giocate. La vita è troppo preziosa, non distruggetela. (Madre Teresa di Calcutta)

• La vita è una processione. Chi è lento la trova troppo veloce e si fa da parte; chi è veloce la trova lenta e si fa da parte. (Khalil Gibran)