Giulio Golia – Tutto su di lui – Iene, Moglie, Figli e Vita Privata

Giulio Golia è uno dei volti più celebri della trasmissione d’inchiesta Le Iene. Vediamo qualche curiosità su di lui.

Giulio Golia – Data di nascita e Carriera

Giulio Golia è nato a Napoli il 7 giugno 1970. Prima di approdare in tv ha fatto una lunga gavetta. Partendo dai villaggi turistici, dove ha lavorato come animatore, è poi approdato nelle vesti di barzellettiere a La sai l’Ultima?.

Da lì in poi la sua carriera è stata tutta in ascesa. Tra le tappe più importanti è possibile citare la collaborazione con Paolo Bonolis per il programma Tira & Molla. Golia ha lavorato a fianco del celebre conduttore anche per Chi ha Incastrato Peter Pan?.

La consacrazione alla fama è però arrivata nel 1998, con l’ingresso nella squadra di Davide Parenti. Da quell’anno in poi, la figura di Giulio Golia ha iniziato a essere indissolubilmente legata al programma Le Iene.

Quando si parla del suo lavoro è necessario ricordare anche l’impegno nel cinema. I film che l’hanno visto parte del cast sono Mari del Sud, pellicola del 2001 e, più recentemente, L’Agenzia dei Bugiardi di Volfango De Blasi (film del 2019).

Giulio Golia, inoltre, è stato guest star in una puntata de I Cesaroni nel lontano 2010 e conduttore del Festivalbar nel 2007 assieme a Elisabetta Canalis e a Enrico Silvestin. Tornando un attimo all’esperienza de Le Iene ricordiamo che, nel 2016, ha aggiunto all’impegno di inviato anche quello di conduttore al fianco dell’indimenticabile Nadia Toffa.

Giulio Golia – Vita privata

Giulio Golia – che è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 500mila persone e sul quale condivide scatti legati sia alla vita privata, sia al lavoro – si è sposato il 19 giugno 2013 con Claudia Tortora. La costumista televisiva (ha lavorato dietro le quinte di programmi come X Factor e Amici) e il conduttore/inviato de Le Iene si sono detti sì, dopo diversi anni di relazione, su una barca a vela nella meravigliosa cornice dell’isola di Procida.