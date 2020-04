Gmail, Spam e Coronavirus – Cosa sta succedendo? – Attenzione alla truffa

By

Una vera e propria truffa probabilmente quella che si sta attivando in queste ore su Gmail e Google. Sembra infatti che le aziende non stiano solamente lavorando per evitare le grosse moli di spam da coronavirus ma addirittura vi sono tantissime di questee mail che contengono tentativi di truffe e phishing.

In molte mail vi sono infatti troppe bufale sul coronavirus che rischiano di dilagare e questa situazione si deve assolutamente tenere sotto controllo dato che tutte le mail possono anche aggirare sia i filtri che le preferenze degli utenti sui social network. In questa maniera quindi il proliferare di informazioni potrebbe addirittura diventare dannoso per la salute di tutti noi.

E’ stata comunque allestita una vera e propria task force da parte di Google per provare a far rientrare l’intero problema.