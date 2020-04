Il prosciutto crudo si può congelare? Attenzione, questa è la verità

Il prosciutto crudo è uno dei salumi tipici italiani, consumato molto non solo in Italia, ma, in tutto il mondo. Il prosciutto crudo si ottiene mediante la salatura a secco della coscia di maiale intera e successiva stagionatura della coscia. I suini macellati per la produzione del prosciutto crudo devono aver raggiunto almeno i 150 kg.

Questa tipologia di prosciutto può essere distinta in due gruppi. Ci sono delle tipologie di prosciutto crudo a cui viene asportato lo zampino e una parte dello stinco, come ad esempio per il prosciutto di Parma e poi, invece, abbiamo una seconda tipologia di prosciutti a cui non sono rimosse queste parti anatomiche, come nel caso del prosciutto San Daniele.

Ovviamente prima di andare a produrre il prosciutto crudo, bisogna tenere a mente dei disciplinari che ne regolano la produzione, ovvero, devono essere selezionate le razze suine che possono essere utilizzate, che tipo di alimentazione devono avere e in che quantità, la loro alimentazione è strettamente controllata, e possono essere macellati solo dopo aver raggiunto un peso specifico.

PROMOZIONI APRILE 2020

Spirulina FIT - Integratore per dimagrire

OFFERTA SPECIALE: 4 confezioni al prezzo di 1 - Spedizione gratuita - Pagamento alla consegna Black Waxing - Rivoluzionaria cera depilatoria indolore

OFFERTA SPECIALE: Spedizione gratuita - Pagamento alla consegna XPower & B-Side - Addominali perfetti in pochi giorni

OFFERTA SPECIALE: Spedizione gratuita - Pagamento alla consegna - Sconto Special Pack

Lavorazione

In questo paragrafo andremo a spiegare brevemente come avviene la lavorazione del prosciutto crudo prima che venga immesso sul mercato.

Si utilizza la coscia di suini pesanti per la produzione del prosciutto crudo che viene poi conciato a secco e lavorato con l’aggiunta di sale. Per alcuni tipi di prosciutto crudo è prevista anche l’aggiunta di alcuni conservanti, nella maggior parte dei prosciutti italiani, ad esempio, è consentito l’utilizzo dei nitrati, ovviamente in quantitativi previsti dalla legge, anche se non è molto frequente il loro utilizzo per il prosciutto crudo, nella maggior parte dei casi è necessario solo il sale.

Dopo la salatura a secco, hanno inizio i processi di fermentazione, poi il prosciutto crudo è lasciato stagionare. Durante la stagionatura, il prosciutto, perde una buona parte dell’acqua presente inizialmente. La stagionatura, ovviamente, ha una durata variabile a seconda del prodotto che si vuole ottenere. Dopo terminato il periodo di stagionatura, il prosciutto crudo, è pronto per essere immesso sul mercato ed essere consumato.

Questo descritto è un processo produttivo abbreviato, ci potrebbero essere altre fasi di lavorazione a seconda del prosciutto prodotto.

Il prosciutto crudo può essere congelato?

La risposta è si, il prosciutto crudo può essere congelato, anche se, ovviamente, il consiglio è sempre quello di utilizzare dei prodotti più freschi possibili. In questo paragrafo andremo a spiegare come poter congelare in modo corretto il prosciutto crudo senza farsi subire dei danneggiamenti.

Quando si acquista del prosciutto crudo, e non si riesce a consumarlo in breve tempo, le temperature di refrigerazione potrebbero non essere sufficienti per la sua conservazione, dato che i grassi contenuti potrebbero andare incontro a irrancidimento e ossidazione, rendendo il prodotto non più adatto al consumo. Dunque, in questi casi, per prevenire un alterazione del prosciutto crudo, possiamo congelarlo in freezer, in modo da poter essere consumato entro 6 mesi.

Un consiglio, per far si che i grassi non irrancidiscano, sarebbe meglio riporre il prosciutto crudo in freezer sottovuoto, quindi andando a rimuovere tutta l’aria presente, il rischio di irrancidimento sarà minore, su questa confezione, consigliamo di riportare con un pennarello indelebile la data di congelamento, in modo tale da consumarlo entro 6 mesi e non oltre.

Ovviamente quando lo si andrà a scongelare, se ne dovesse avanzare dell’altro, non sarà possibile congelarlo nuovamente, quindi se al momento del congelamento vi sembra molto, il consiglio è quello di separarlo prima di andarlo a congelare.