Paola Carta – Chi è la Figlia di Laura Pausini

Paola Carta è la figlia della cantante Laura Pausini e del suo compagno Paolo Carta, chitarrista di fama internazionale nonché membro della band della voce di Solarolo. Scopriamo assieme qualcosa di più sulla bambina.

Paola Carta – Quando è Nata

Paola Carta è nata l’8 febbraio 2013. A lungo cercata, la bambina ha un nome scelto non a caso. Come ricordato dalla cantante di Solarolo ai tempi sui suoi canali social, la piccola è stata chiamata Paola in quanto il nome è un’unione tra quelli dei genitori – che fanno coppia fissa dal 2005 – e simbolo del loro amore.

La cantante romagnola, che come già detto ha cercato per lungo tempo la maternità, ha dedicato alla sua bimba il brano Celeste, il cui video è stato girato quando era incinta e la vede commuoversi per il momento speciale desiderato per tanti anni.

Paola Carta è stata celebrata dalla madre nel brano È a Lei che Devo l’Amore, contenuto nell’album Simili. All’inizio della canzone si sente la voce della piccola che conversa con la madre e nel video la si vede correre in un appartamento vuoto.

Paola Carta – le Foto su Instagram

Laura Pausini pubblica spesso foto della figlia su Instagram. Paola Carta somiglia tantissimo alla mamma e, come si può vedere dallo scatto qui sotto, fin da piccolissima ha cominciato a seguirla in tour in giro per il mondo.

Nel corso di un concerto tenuto dalla Pausini a Pescara nel luglio 2019, la piccola è addirittura salita sul palco assieme alla mamma in un duetto improvvisato e tenerissimo su Primavera in Anticipo.