Enoe Bonfanti – Chi è la moglie di Vittorio Feltri? – FOTO

Enoe Bonfanti. Continuano anche oggi i nostri approfondimenti sui vip e su tutto quello che volete conoscere. Ci occupiamo in questo articolo della moglie di Vittorio Feltri, giornalista che in queste ore è finito su tutte le bocche dei siciliani per le sue dichiarazioni contro il Sud Italia.

Come abbiamo già detto Vittorio Feltri è un giornalista ma è anche un opinionista e saggista italiano. E’ nato il 25 Giugno del 1943 ed oggi ha 76 anni. La sua città natale è Bergamo. E’ alto un metro e ottanta ed è sposato con Enoe Bonfanti. Ha quattro figli: Mattia, Saba, Fiorenza e Laura.

Vittorio Feltri – Chi è la moglie

Il giornalista italiano, Vittorio Feltri, si è sposato due volte. Infatti il primo matrimonio durò molto poco a causa della morte della moglie durante il parto. Aveva già avuto due figli che erano Saba e Laura. Siamo nel 1967 ed aveva 24 anni. Un anno dopo si sposa con Enoe Bonfanti, donna dalla quale ha avuto altri due figli: Mattia e Fiorenza.

In una intervista rilasciata a Domenica Live proprio Vittorio Feltri parla del secondo matrimonio. “E’ successo così, sono rimasto vedovo, una parola orrenda, con due figlie. Nella disgrazia, però, ho avuto la fortuna di incontrare Enoe”.

Non si hanno molte informazioni su Enoe Bonfanti. La donna ha cresciuto in maniera molto amorevole sia Saba che Laura, ovvero le figlie che Vittorio Feltri aveva avuto dal primo matrimonio. La donna non ha mai avuto una vita vicina al gossip. I due vivono a Milano e Enoe ama molto gli animali, in maggior rilievo i gatti.