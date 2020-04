Film Stasera in Tv – RoboCop (2014) – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Robocop. Produzione statunitense del 2014. Il film, diretto da José Padilha, è il reboot del titolo del 1987 con Peter Weller nei panni del protagonista principale. Alcuni personaggi – come confermato dal regista – omaggiano, tanto nei nomi scelti quanto nelle idee espresse, alcune persone realmente esistenti. Specialmente vari filosofi importanti nel dibattito contemporaneo in filosofia della mente e nell’intelligenza artificiale.

RoboCop – Trama

La OmniCorp produce robot di pattuglia che permettono agli USA di vincere diverse guerre in cui questi vengono utilizzati. Non può venderli però per l’uso “civile”, come forze di polizia, per diversi motivi. Il CEO chiede così al proprio team di trovare un nuovo prodotto che combini abilità umane e robotiche: una sorta di tuta che aiuti i tutori della legge.

Alex Murphy, agente di polizia di Detroit rimane gravemente ferito in seguito all’esplosione della sua auto. Tenuto in vita a stento, viene scelto come candidato per lo sviluppo del programma RoboCop. Si ritroverà a vivere e a compiere il suo dovere all’interno di un corpo per larga parte composto da protesi cibernetiche. Con un software innestato nel cervello, alla OmniCorp sono convinti che sia la macchina a prevalere sulla volontà umana…

RoboCop – Trailer Video

RoboCop – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Robocop

Genere: Fantascienza

Durata: 2h

Anno: 2014

Paese: USA

Regia: Jose’ Padilha

Cast: Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Abbie Cornish, Jackie Earle Haley, Michael K. Williams, Jay Baruchel, Jennifer Ehle, Marianne Jean-Baptiste.

RoboCop – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Nove (canale 9 del digitale terrestre) alle ore 21.25 di oggi, 22 Aprile 2020. La programmazione di Nove lo prevede al termine dell’episodio quotidiano di Deal With It – Stai al gioco.