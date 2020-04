Google Classroom – Come usare Sites nella didattica a distanza – VIDEO Tutorial n. 1

Ecco un Video Tutorial di appena cinque minuti che mostra come utilizzare l’applicazione Sites di Classroom per una efficace didattica a distanza. A realizzare il corso attraverso dei video tutorial è stato Mario Macaluso, un docente di scuola secondaria che nella vita fa anche il giornalista che da anni è impegnato sul fronte della comunicazione digitale.

Il video tutorial offre a quanti lo guardano alcune indicazioni su come realizzare con pochi passaggi dei siti internet su argomenti scolastici da condividere con gli studenti per una didattica a distanza che fa della scuola una nuova frontiera educativa. Il video mostra come realizzare e pubblicare un sito internet senza molti problemi con una veste grafica accattivante e con all’interno foto e video che rimandano alle tematiche degli argomenti scolastici. “La didattica a distanza che è piombata sulla testa della scuola improvvisamente – commenta il prof. Mario Macaluso – è davvero una nuova frontiera educativa. Occorre per questo inaugurare con gli studenti nuove occasioni educative che mettano in primo piano la nuova cultura del digitale che è diventata così tanto attuale in questi giorni ovunque». Google Classroom è una avvincente piattaforma didattica per studiare online e fare lezione a distanza.

Google Classroom, infatti, permette e consente ai docenti che lo vogliono di creare corsi online. Agli studenti, invece, consente di partecipare alle lezioni online predisposte dai loro docenti. Il funzionamento di questa piattaforma è molto semplice e si adatta a qualsiasi tipo di scuola di ogni ordine e grado. Dalla scuola primaria a quella secondaria superiore ed anche all’Università. La piattaforma non ha nessuna limitazione e per questo qualsiasi persona con un account Google può creare un corso online, invitare i propri studenti a partecipare e iniziare a fare subito lezione online. Gli alunni, a loro volta, possono entrare in contatto con i loro docenti, scambiarsi informazioni e studiare su Internet senza problemi. Grazie a Google Classroom, nella scuola che in questi giorni è costretta a restare a casa per difendersi dal coronavirus di apre una nuova frontiera educativa.

Ecco il Video Tutorial