Le stelle possono guidarci alla scoperta delle caratteristiche caratteriali più intime e nascoste di ognuno dei dodici segni zodiacali. In questo articolo scoprirai in maniera particolare i cinque segni più egoisti dello zodiaco: ecco quali sono.

1. L’Ariete

Tra i cinque segni più egoisti dello zodiaco troviamo l’Ariete. I nativi del segno badano molto al proprio interesse in molti ambiti della vita. Il loro egoismo si manifesta in modo particolare quando vogliono raggiungere un obiettivo. Tengono in considerazione le proprie mete e discutere con loro è difficile. All’Ariete non piace sentir parlare dei problemi degli altri. Se con un’Ariete inizi a parlare delle tue preoccupazioni, cambierà immediatamente discorso per parlare di se stesso. Il segno poi manca di empatia e, alle spalle, riderà dei tuoi problemi mettendoli in giro tramite pettegolezzi.

2. Il Cancro

Al secondo posto dei cinque segni più egoisti dello zodiaco c’è il Cancro. I nati sotto il segno del Cancro hanno la pessima tendenza all’autocommiserazione. Quando si tratta degli altri, trovano difficile dispiacersi. In casa poi è una vera tragedia: se a questo segno le cose vanno bene, lo stato d’animo dei famigliari sarà idilliaco. Se le cose vanno male, il Cancro farà esaurire tutti in casa pensando esclusivamente alle sue disgrazie. Più egoista di così non si può. Anche davanti a un lutto è possibile che il Cancro porti rancore al familiare venuto a mancare perché lo ha lasciato da solo ad affrontare le difficoltà. Se questo non è egoismo…

3. Lo Scorpione

Lo Scorpione è un orgoglioso egoista. Se lo ferisci nell’orgoglio diventerai un suo nemico. Le persone nate sotto il segno dello Scorpione apprezzano molto il tempo da dedicare a se stessi per cui non lo spenderanno con te. Se i tuoi piani, le tue esigenze, i tuoi affari non rientrano nel programma di uno Scorpione, dovrai modificarli perché a lui non interessa quello che vuoi tu. Deve fare tutto comodo all’egoista Scorpione.

4. Pesci

Al quarto posto della classifica dei cinque segni più egoisti dello zodiaco ci sono i dolci Pesci. Ebbene sì, anche il segno più amorevole e sensibile dello zodiaco pecca di egoismo, soprattutto in amore. In una relazione sentimentale i Pesci preferiscono prendere e non dare. Amano l’attenzione e la pretendono a discapito di cosa vuole il partner.

5. Il Sagittario

Al quinto e ultimo posto nella classifica dei cinque segni più egoisti dello zodiaco troviamo il Sagittario. Il Sagittario proteggere i propri interessi, non gli importa dei tuoi. Ti manipola per farti compiere il duro lavoro al posto suo. Apparentemente arrendevole e conciliante, il Sagittario se contestato a riguardo del suo egoismo ti stimerà ma continuerà a mettere sempre in primo piano i suoi interessi.