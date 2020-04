Ines Aldea di Una Vita – Tutto sulla sua vita privata – Età, Altezza, Fidanzato ed Instagram

By

Ines Aldea è un’attrice spagnola nota in Italia – e non solo – per l’interpretazione del personaggio di Celia Alvarez Hermoso nella soap opera Una Vita. Scopriamo qualcosa di più sulla sua carriera e vita privata.

Ines Aldea – Dove è Quando è Nata

Ines Aldea è nata a Madrid il 23 febbraio 1991. Con alle spalle diversi anni di studi di recitazione, è anche una bravissima ballerina di salsa.

La Carriera

La carriera di Ines Aldea, che si snoda tra cinema e televisione, ha avuto inizio nel 2004, anno in cui l’attrice ha iniziato la sua esperienza sul set della serie televisiva Verano Azul. Nel 2009, invece, è stata la volta del grande schermo.

La bella attrice spagnola ha infatti recitato nella pellicola Pájaros Muertos, diretta da Guillermo e Jorge Sempere. Nel 2015, invece, è arrivata la consacrazione alla fama con l’inizio della messa in onda della sitcom Una Vita. Nel 2015 ha calcato i palchi dei teatri con la pièce Invisibles, diretta da David Marqués.

Vita Privata

Nella soap opera che l’ha resa famosa a livello internazionale, Ines interpreta la moglie di Felipe. Nel corso delle numerose interviste rilasciate, ha più volte fatto presente di non identificarsi nel personaggio in quanto donna eccessivamente sottomessa al consorte. Ha altresì svelato di non essere ufficialmente legata a nessuno.

Altezza

Ines Aldea è alta 1,72.

Instagram

L’attrice spagnola è presente su Instagram con il profilo @inesaldeamoreno, seguito da poco più di 33mila persone. Qui condivide diversi scatti legati soprattutto alla vita professionale con i colleghi di set e alcune foto dei suoi viaggi.