Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 23 aprile 2020: le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Eccoci tornati per conoscere l’oroscopo di Paolo Fox di domani giovedì 23 aprile 2020. Abbiamo superato la prima metà della settimana e ci dirigiamo, lentamente, verso il weekend. Come passeranno questo giovedì gli ultimi 4 segni zodiacali? Buona rinascita lavorativa per il Sagittario e il Capricorno. Ci vuole prudenza sul lavoro per l’Acquario, mentre i Pesci devono parlare chiaro. Di seguito, vi proponiamo l’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 23 aprile 2020: Sagittario

Stai per ripartire alla grande sul lavoro! Hai una gran voglia di nuove soddisfazioni. Dovrai, invece, stare più attento in amore, perché l’oroscopo di Paolo Fox di domani annuncia un contrasto da affrontare. Cerca di essere prudente con il partner, specie se in questi giorni avete avuto dei problemi.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 23 aprile 2020: Capricorno

Preparati, perché nelle prossime 48 ore avrai una bella notizia in arrivo. Domani, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, potresti fare un passo importante in direzione di una soluzione che cercavi da tempo. Anche chi ha vissuto nella precarietà finora, avrà dei miglioramenti significativi.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 23 aprile 2020: Acquario

Tutto sommato l’amore procede, ma è il lavoro ora a metterti in seria difficoltà. Il suggerimento dell’oroscopo di Paolo Fox per domani è quello di muoverti con prudenza, se non vuoi ritrovarti a lavorare in un clima di conflitti e polemiche. Devi riuscire a gestire la tua ribellione interiore: hai un forte desiderio di cambiare ma ora non puoi.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 23 aprile 2020: Pesci

Questa Venere opposta ti mette con le spalle al muro: devi cercare di parlare chiaramente a chi ti sta vicino. In questo periodo sei molto preoccupato per una questione famigliare e, come tendi a fare tu quando ti senti sopraffatto dalle emozioni, tenderai a chiuderti a riccio. Sforzati di aprirti! Chi ha avuto una sospensione sul lavoro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, da domani entro maggio potrà recuperare molto bene.