Quando è la Festa della Mamma? – Ecco la data per il 2020 e cosa si festeggia

La Festa della Mamma si festeggia il 10 maggio ed è un giorno importante per tutte le mamma, vediamo cosa si festeggia

Quando è la Festa della Mamma

La Festa della Mamma è il 10 maggio, una data istituita per celebrare tutte le mamme. È diventata una festa simbolo che però non cade sempre nello stesso giorno. La data scelta per il 2020 è i l10 maggio, la seconda domenica del mese. L’ istituzione di questa festa risale al 1908 e ad essa fu associato il simbolo del garofano rosso per le madri vive e del garofano bianco per quelle che sono in cielo.

È un giorno davvero speciale che sa coinvolgere piccoli e grandi per ricordare l ‘importanza di questa figura. In questa società dove le madri sono spesso anche donne vittime di violenza è ancor più importante evidenziare il loro rispetto. Una madre è una donna che mette al mondo i suoi figli, genera la vita.

È quel bene, quell’affetto profondo, quell’amore che non si cancella un legame di sangue che unisce una madre al proprio figlio. Ricordata in questa festa, vuol essere la rappresentazione di una ricorrenza dalle origini ben radicate. Un tempo trovava celebrazione l’8 maggio in concomitanza della celebrazione per la Madonna del Rosario di Pompei. I figli, in questa occasione fanno piccoli doni alla madre in segno di affetto sincero.

Cosa festeggia la Festa della Mamma

La Festa della Mamma è presente anche nel resto del mondo, è una figura fondamentale per tutti noi. È il suo il primo sorriso per noi quando si viene al mondo, è la sua mano a guidare i primi passi e ad insegnare le prime parole.

È lei il conforto nelle difficoltà e il sostegno in ogni momento della vita. Si diventa mamma e lo si resta per sempre anche quando i figli piccoli non lo sono più.