Amanda Anka – Chi è la moglie di Jason Bateman, l’attore di Ozark

Amanda Anka è la moglie dell’attore Jason Bateman, protagonista di Ozark, serie Netflix di grande successo. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Amanda Anka – Quando è Nata e Chi Sono i Suoi Genitori

Amanda Anka è nata a New York il 10 dicembre 1968. Suo padre è il cantante canadese Paul Anka, noto al grande pubblico per successi come Diana. La madre, invece, è la modella e attrice Anne de Zogheb, sposata con Anka dall’inizio degli anni ’60 fino al 2000.

Carriera

Amanda Anka, che ha tre sorelle e un fratello, ha esordito nel mondo del cinema nel 1991 con la pellicola Frankenstein: Student Years. La moglie di Bateman ha avuto un piccolo ruolo anche nella fortunatissima serie televisiva Buffy, l’ammazzavampiri, interpretando proprio uno dei vampiri antagonisti del personaggio a cui, per tanti anni, ha prestato il volto l’attrice Sarah Michelle Gellar.

La consacrazione alla fama per la figlia di Paul Anka è però arrivata con la partecipazione alla serie tv The Departed. Tra le altre tappe della sua carriera è possibile citare la serie tv The Fosters – dove ha interpretato il personaggio di Belinda – e la sitcom Somewhere (in questo frangente, invece, ha prestato il suo volto al personaggio di Margine.

Vita privata

Nel 2001, dopo due anni di relazione, Amanda Anka ha sposato l’attore e regista Jason Bateman, di un anno più giovane di lei. La coppia ha due figlie: Francesca Nora, nata nel 2006, e Maple Sylvie, classe 2012.

Instagram

Amanda Anka ha un profilo Instagram che utilizza pochissimo. Per ora, infatti, ha pubblicato solo un post, visibile solo ai follower confermati. Tra questi, c’è un’altra attrice fino a poco tempo fa poco social, ossia la ex di Brad Pitt Jennifer Aniston.