La Casa di Carta è una serie televisiva di grande successo trasmessa da Netflix, il noto provider di contenuti televisivi. Ma cosa ne pensano le stelle? Di che segno zodiacale sono i protagonisti della Casa di Carta? Hanno affinità con i loro personaggi?

Úrsula Corberó Delgado

Tokyo è del Leone, nata l’11 Agosto 1989. La voce narrante della serie è molto impulsiva, come vuole nella realtà il suo segno zodiacale.

Itziar Ituño

Lisbona è dei Gemelli, nata il 18 Giugno 1974. Ne La Casa di Carta intrattiene più relazioni, come fanno nella realtà i Gemelli.

Álvaro Morte

Il Professore de La Casa di Carta è dei Pesci, nato il 23 Febbraio 1975. Ben diverso dal suo personaggio, Álvaro nella realtà è dolce e romantico.

Paco Tous

Mosca è del Toro, nato il 1 maggio 1964. Lo scassinatore de La Casa di Carta ha i piedi ben piantati per terra come l’attore che lo interpreta.

Pedro Alonso

Berlino è dei Gemelli, nato il 21 giugno 1971. Ne La Casa di Carta è un misogino con una forte personalità ma nella vita reale l’attore Pedro Alonso è amichevole e alla mano.

Alba Flores

Nairobi è uno Scorpione, nata il 27 ottobre 1986. Ha un carattere forte, deciso e ottimista proprio come l’attrice Alba Flores nella realtà.

Miguel Herrán

Rio è un Toro, nato il 25 aprile 1996. Ne La Casa di Carta è l’esperto informatico. Nella realtà il segno del Toro possiamo dire che ha propensione per quello che riguarda un lavoro al computer ma più per utilizzarlo per tenere fogli di calcolo. I Toro infatti hanno ben poco a che fare con la programmazione informatica.

Jaime Lorente

Denver è un Sagittario, nato il 12 dicembre 1991. Ne La Casa di Carta è un violento spacciatore dal cuore in fondo buono. Denver salva la vita a Stoccolma, con la quale inizia una relazione sentimentale. Diventa in seguito padre adottivo di Cincinnati. Il salvare il prossimo è un atteggiamento tipico del Sagittario.

Esther Acebo

Stoccolma è un Capricorno, nata il 19 gennaio 1983. L’attrice, seria e riservata, è ben diversa da Stoccolma, l’amante di Arturo Román, mantide disinibita e dalla condotta promiscua e discutibile.

Enrique Arce

Arturo Román è una Bilancia nato l’8 ottobre 1972. Il direttore della Zecca di Stato, arrivista e manipolatore, è ben diverso da Enrique Arce, più vicino al senso di giustizia che caratterizza i nati tipici del segno della Bilancia.

Maria Pedraza

Alison Parker è un Acquario, nata il 26 Gennaio 1996. Ne La Casa di Carta Alison viene da una famiglia importante, è molto sveglia ed è l’ostaggio principale utile alle negoziazioni dei criminali. Nella vita l’attrice che la interpreta, María Pedraza, è in linea con il suo personaggio per quello che riguarda essere in primo piano nelle situazioni difficili.