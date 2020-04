Film Stasera in Tv – L’immortale (2010) – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film L’immortale (2010). Produzione francese del 2010, con Jean Reno nei panni del protagonista. La pellicola è basata su un romanzo di Franz-Olivier Giesbert, e si ispira alla storia vera di Jacky Imbert, boss della mafia marsigliese, incredibilmente sopravvissuto a un attentato in un parcheggio di Marsiglia nel 1977.

L’immortale – Trama

Charly Matteï sopravvive miracolosamente ad un attentato in un parcheggio: lo colpiscono ben ventidue colpi di arma da fuoco, ma non muore. Ex esponente della criminalità organizzata, che si era pentito, Mattei decide in un primo momento di soprassedere alla vendetta nei confronti dell’ex compare Tony Zacchia. Questi, però, poco tempo dopo, per convincerlo con la violenza a lasciare Marsiglia, ordina l’uccisione di un suo amico. A quel punto Charly decide di scovare tutti i suoi sicari, pianificando di ucciderli, uno per uno. Il suo destino incrocerà presto quello di una ispettrice di polizia, Marie, ancora scossa per l’uccisione di suo marito, probabilmente proprio da qualcuno del clan Zacchia. La tensione sale fino al punto che Zacchia rapisce il figlio di Mattei: questi e la poliziotta finiranno per collaborare…

L’immortale – Trailer Video

L’immortale – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: L’immortel

Genere: Poliziesco

Durata: 1h 55m

Anno: 2010

Paese: Francia

Regia: Richard Berry

Cast: Jean Reno, Kad Merad, Claude Gensac, Venantino Venantini, Richard Berry, Marina FoÏs, Gabriella Wright, Jean-Pierre Darroussin

L’immortale – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale del gruppo Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre) alle ore 21.00 di oggi, 23 Aprile 2020. La programmazione di Iris lo prevede al termine dell’episodio “La casa del Coraggio” di Walker Texas Ranger, Stagione VIII.