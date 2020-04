Frasi sulla vita – Le migliori di oggi 23 Aprile

Frasi sulla vita. Il senso della vita è certamente la domanda che in ogni secolo in tanti si sono chiesti. In altrettanti hanno scritto e raccontato per dare un motivo di questo passaggio.

Ciascuno ha narrato la sua interpretazione di questo essere qui attraverso versi o racconti. In questo modo bellissime frasi d’autore sono giunte fino a noi. Questa raccolta ti permette di trovare quella giusta per riflettere condividere con qualcuno a te molto caro. Avrai la possibilità di dedicare a chi ti è caro dei versi per incoraggiarlo a vivere con serenità. Potrebbe esserci qualcuno amareggiato dalla vita, inviandoli una frase ridoni la speranza che le cose possono cambiare. Scegli le frasi sulla vita che preferisci tra quelle riportate qui sotto.

Frasi sulla vita – Giovedì – 23 Aprile –

• È la forza della vita: in ogni cambiamento c’è chi soffre e chi gode, chi si estingue e chi invece lussureggia. (Danilo Mainardi)

• La mia missione nella vita non è semplicemente sopravvivere, ma prosperare. E farlo con passione compassione, umorismo e stile. (Maya Angelou)

• Non avere paura di essere diverso abbi paura di essere sempre come tutti gli altri.

• Siamo ciò che desideriamo essere. Incolpare gli altri è assai facile. Puoi passare l’intera vita incolpando il mondo, ma i tuoi successi o le tue sconfitte dipenderanno esclusivamente da te. (Paolo Coelho)

• La vita è come uno specchio ti sorride se la guardi sorridendo. (Jim Morrison)

• Stupisco sempre me stesso. È l’unica cosa che renda la vita degna di essere vissuta. (Oscar Wilde)

• Non mancheranno mai motivi lieti o tristi di preoccupazione. La vita si caccerà da una faccenda all’altra: il tempo libero non sarà mai una realtà, sarà sempre un sogno. (Seneca)

• Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano. (Martin Luther king)