Mangiare 2 kiwi al giorno: ecco cosa succede

Il kiwi è una bacca commestibile appartenenti alla famiglia delle Actinidiaceae. E’ possibile distinguere due varietà principali di questo frutto, ovvero la varietà verde, anche la più comune e la più consumata, più facilmente ritrovabile in commercio nel nostro Paese, e la varietà gialla, definita anche varietà o gold.

Si tratta di un frutto di piccole dimensioni, la polpa a seconda della varietà può essere verde o gialla, la buccia esterna è di colore marrone ed è ricoperta da peli. All’interno della polpa sono presenti molti semini, neri e di piccole dimensioni, che generalmente sono consumati insieme alla polpa, non vengono rimossi.

I kiwi hanno un sapore abbastanza acidulo, specialmente quando non del tutto maturo, ma è anche molto gustoso e rinfrescante. E’ un frutto molto versatile, motivo per il quale si presta bene a varie preparazioni alimentari.

PROMOZIONI APRILE 2020

Spirulina FIT - Integratore per dimagrire

OFFERTA SPECIALE: 4 confezioni al prezzo di 1 - Spedizione gratuita - Pagamento alla consegna Black Waxing - Rivoluzionaria cera depilatoria indolore

OFFERTA SPECIALE: Spedizione gratuita - Pagamento alla consegna XPower & B-Side - Addominali perfetti in pochi giorni

OFFERTA SPECIALE: Spedizione gratuita - Pagamento alla consegna - Sconto Special Pack

Raccolta dei kiwi

I kiwi vengono raccolti tra settembre e ottobre, mentre sono commercializzati principalmente da novembre ad aprile, anche se oggigiorno è molto frequente trovarli in commercio tutto l’anno, grazie alle nuove tecniche di conservazione. Affinché possa essere coltivato, ha necessità di elevati quantitativi di acqua.

Conservazione del frutto

I kiwi temono molto gli ambienti umidi e le temperature alte, dunque il caldo. La loro conservazione dovrebbe avvenire in luoghi freschi e asciutti, dove la temperatura non superi di molto la temperatura ambiente.

A temperatura ambiente, i kiwi, possono essere conservati per circa 5 giorni, mentre, se conservati in frigorifero, possono essere conservati per un tempo maggiore. Il nostro consiglio è di conservarli in frigorifero, meglio ancora se posti all’interno di sacchetti per alimenti.

Quando i kiwi sono ancora acerbi, affinché diventino più dolci e maturi, sarà sufficiente conservarli insieme a delle mele, delle banane o delle pere, in questo modo la maturazione avverrà più velocemente.

Calorie e valori nutrizionali dei kiwi

I kiwi, rientrano nella frutta fresca, di conseguenza il costituente principale è l’acqua. Oltre all’acqua sono forniti molti nutrienti, in particolar modo carboidrati, sia sotto forma di zucchero, dunque fruttosio, sia sotto forma di fibre, ottime per la salute del nostro intestino, decisamente inferiori sono le proteine e i lipidi. Non apportano colesterolo.

Anche i micronutrienti sono molto abbondanti, in particolar modo vitamine, sali minerali. Tra le vitamine le più abbondanti sono la vitamina C, alcune vitamine del gruppo B, la vitamina E, mentre per quanto riguarda i minerali, i più abbondanti sono il potassio, il magnesio, il fosforo e il calcio, insieme a tracce di tanti altri minerali.

L’indice glicemico del kiwi è medio, possono essere consumati anche da soggetti diabetici, ovviamente senza mai esagerare, come per ogni altro alimento. I kiwi non sono molto calorici, per questo motivo sono introdotti anche in diete ipocaloriche, apportano circa 60 Kcal per 100 grammi di frutto. La porzione consigliata è di massimo 2 kiwi al giorno di medie dimensioni.

Mangiare due kiwi al giorno: ecco quali sono i benefici

Come è stato appena detto, la porzione di kiwi consigliata è di due kiwi al giorno. Mangiando solo due kiwi è possibile beneficiare di tutte le loro proprietà. I benefici apportati dai kiwi sono molti, successivamente vedremo quali sono.