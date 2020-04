Oroscopo Branko domani venerdì 24 aprile 2020: le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Torna l’appuntamento giornaliero con l’oroscopo di Branko per domani venerdì 24 aprile 2020. Come sarà questo venerdì per i 4 segni centrali dello zodiaco? Scopriamolo insieme, leggendo l’oroscopo di Branko liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko per domani venerdì 24 aprile 2020: Leone

Domani, secondo l’oroscopo di Branko, sarai protetto dall’influsso benevolo di Mercurio. Il pianeta dell’intelligenza ce la metterà tutta per levarti dai guai, ma tu dovresti cercare, nelle prossime ore, di non imbarcarti in questioni legali complicate.

Oroscopo Branko per domani venerdì 24 aprile 2020: Vergine

Hai un oroscopo molto fortunato che ti preannuncia nuove opportunità all’orizzonte. Il famoso astrologo Branko indica delle proposte lavorative che potrebbero comportare un possibile viaggio o trasferimento.

Oroscopo Branko per domani venerdì 24 aprile 2020: Bilancia

Dopo un inizio settimana piuttosto faticoso, si prospetta un venerdì più promettente dal punto di vista lavorativo. Secondo l’oroscopo di Branko, domani potresti ritrovarti tra le mani una proposta di lavoro interessante. Le stelle sono dalla tua parte, ma tu cerca di contrattare!

Oroscopo Branko per domani venerdì 24 aprile 2020: Scorpione

La tua settimana è stata decisamente altalenante: a momenti più produttivi si sono alternati dei momenti molto stressanti. Purtroppo domani non sarà migliore e l’oroscopo di Branko prevede una possibile emicrania per molti Scorpione. Dedica del tempo per curare la tua forma fisica!