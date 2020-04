Oroscopo internazionale Rob Brezsny dal 23 al 29 aprile 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

By

Eccoci tornati con l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dal 23 al 29 aprile 2020. Anche il mese di aprile sta per volgere al termine. Vediamo quali novità porterà ai segni zodiacali quest’ultima settimana, prima di entrare nel mese di maggio. Di seguito, vi proponiamo le previsioni astrali, liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny dovresti sfruttare queste giornate di pausa forzata per fare nuovi progetti in vista del futuro, quando l’emergenza del Coronavirus sarà superata. Cosa potrebbe farti crescere e vivere una vita più felice? Pensaci ora.

Toro

Anche se sei stato fermo in tutto questo tempo, per l’astrologo americano Rob Brezsny, adesso troverai la forza necessaria per emergere dall’ombra e realizzare gli obiettivi davvero importanti.

Gemelli

L’invito che ti fa l’oroscopo è di trovare il coraggio di guardarsi interiormente e rendersi conto di quali comportamenti sono stati autolesionisti. D’ora in poi prometti a te stesso che ti prenderai più cura della tua vita e della tua felicità.

Cancro

L’oroscopo di Rob Brezsny ti esorta a usare la prossima settimana per esplorare le tue inclinazioni sessuali più profonde e intime. Dovresti lasciare andare i concetti tradizionali di maschile e femminile, e trovarne uno nuovo, tutto tuo, più moderno e autentico.

Leone

È arrivato il momento di cominciare a guardare con tenerezza e compassione le tue fragilità e perdonare gli errori cha hai fatto in passato. Non lasciare che le tue debolezze o i tuoi sbagli offuschino la bellezza e l’intelligenza che hai in dote!

Vergine

Le previsioni dell‘astrologo Rob Brezsny relativa alla prossima settimana sono molto promettenti: finalmente troverai il modo per fare ciò che più ti piace fare, una volta che l’emergenza del covid-19 sarà risolta.

Bilancia

Dovresti approfittare di questo tempo per mettere d’accordo il tuo ego e la tua anima. Impegnati a trovare un maggior equilibrio fra ciò che desideri ottenere per sentirti realizzato e ciò che vorresti fare per arricchirti e crescere interiormente. La tua felicità si trova al centro.

Scorpione

L’oroscopo internazionale di Rob Brezsny ti suggerisce di trascorrere la prossima settimana scrivendo. Intensifica le tue comunicazioni scritte, prediligi la scrittura a una chiamata. Trasformati in uno scrittore prolifico come fu, a suo tempo, il famoso Scorpione Voltaire.

Sagittario

Il consiglio che ti danno gli astri per la settimana dal 23 al 29 aprile è di riflettere profondamente su quali attività vorresti impegnarti per poterti divertire di più. La creatività, il sesso, le feste, la religione, cosa preferisci? Una volta scelte le preferiti, lanciati!

Capricorno

Si prospetta un periodo d’oro dal punto di vista sentimentale. Ti sentirai talmente ispirato che sarai in grado di portare il tuo amore a un livello più alto, di quello che stai vivendo in questo momento.

Acquario

Secondo l’oroscopo di Rob Bresny durante la prossima settimana le stelle ti sproneranno a cercare maggiore sicurezza, a seguire una vita più stabile e routinaria. Cerca di collaborare, perché così facendo potrai godere di una vita più solida e serena.

Pesci

Finalmente riuscirai a conquistare l’armonia interiore. Se finora sei stato combattuto tra cuore e testa, fra passato e futuro, sappi che arriverà molto presto il giusto equilibrio, che ti regalerà maggiore serenità.